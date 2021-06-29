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近預產期先防護 竹市啟動高周數孕婦優先施打計畫

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長林智堅先前關心孕婦施打疫苗。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅先前關心孕婦施打疫苗。圖／新竹市政府提供

新竹市目前已有911名孕婦接種疫苗，因應多名孕婦反映周數已近預產期，新竹市長林智堅今在防疫會議中宣布啟動「高周數孕婦優先施打計畫」，先替35周以上、已近足月的孕婦優先施打疫苗。市府明天會啟動體育館施打站，並持續通知300名孕婦，其中有近半是登記造冊不在籍孕婦，只要設籍、居住或產檢在竹市的孕婦，若有意願都可向衛生局登記，造冊後會再通知依時間來接種。

市府指出，竹市9處疫苗施打站將在7月2日同步啟動，讓民眾就近施打，這次施打以莫德納疫苗為主，也備有AZ疫苗供選擇，首波通知施打對象包括73、74歲共5126名長者，明起將陸續發放通知單，請長者們依通知書上時間地點前往接種疫苗。

林智堅表示，竹市7月1日將獲配8400劑莫德納疫苗，2日於9處疫苗施打站全面開打，為第一至六類公費疫苗接種對象施打疫苗，包括孕婦、已造冊不在籍長者，也開放第八類73至74歲共5126名長者施打疫苗，市府已造冊完成，明起發放通知書。

林智堅說，竹市疫苗覆蓋率已達9.2%，待7月開始施打莫德納疫苗，接種率將持續上升，市府會秉持「疫苗來了就打」原則，普設施打站盡快為民眾接種，唯有疫苗接種數更高、覆蓋率提高，才能盡早產生群體免疫。

另外，因應中央宣布國外入境者一律入住防疫旅館或集中檢疫所，竹市也加強防疫力道，居家隔離者也應入住防疫旅館，昨已公告6月27日至7月12日入住竹市防疫旅館的居家隔離者可獲1萬元補助，中低收入戶入住則全額由市府補助，減輕民眾負擔，也拉高防疫層級。

莫德納疫苗 孕婦 林智堅

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