聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情打亂桃園觀音蓮花季 延至8/7開幕、活動期程縮半
桃園市2021觀音蓮花季原訂7月初展開，受疫情管制影響，今年延到8月開幕，由於最近蓮花開花快，蓮園業者趕忙修葉延續花期，市府農業局今天上午表示，疫情影響今年蓮花季活動期程減半，若疫情解封，預定8月7日開幕，讓民眾戶外賞蓮。
桃園觀音蓮花季往年都在7月初到8月底為期2個月，每每夏日蓮花盛開，蓮園紅、白、紫、粉蓮花綻放爭艷，吸引爆滿人潮，今年蓮花盛開依舊，卻因疫情打亂蓮花季開幕及活動期程延後，不見人潮，只見偶爾零星民眾散心賞蓮，讓觀音蓮花園休閒農業區業者苦不堪言，一家蓮園甚至因為缺水，蓮園休耕停業。
市府農業局表示，疫情管制延到7月12日，原定7月初展開的蓮花季，也順延一個月、活動期程縮短，如果解封沒有意外，今年蓮花季預定8月7日起到8月29日，原定7月周六日活動取消，初步維持8月7日以後活動，包括音樂會、親子寫生、童趣FUN暑假、健走賞蓮等多項活動，能否如期開幕仍將視疫情滾動檢討。
觀音蓮花園休閒農業區發展協會理事長王昱翔說，今年蓮花長得快，蓮園蓮花陸續開花，因應花季延至8月，為讓蓮花花期延長，現在只好進行打掉、修葉讓花期延長，只是以往暑假旺季，如今沒有人潮，休區蓮園影響很大，現在蓮園只有「做最好的準備、做最壞的打算」等待疫情解封。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言