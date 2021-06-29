疫情打亂桃園觀音蓮花季 延至8/7開幕、活動期程縮半

桃園市2021觀音蓮花季原訂7月初展開，受疫情管制影響，今年延到8月開幕，由於最近蓮花開花快，蓮園業者趕忙修葉延續花期，市府農業局今天上午表示，疫情影響今年蓮花季活動期程減半，若疫情解封，預定8月7日開幕，讓民眾戶外賞蓮。

桃園觀音蓮花季往年都在7月初到8月底為期2個月，每每夏日蓮花盛開，蓮園紅、白、紫、粉蓮花綻放爭艷，吸引爆滿人潮，今年蓮花盛開依舊，卻因疫情打亂蓮花季開幕及活動期程延後，不見人潮，只見偶爾零星民眾散心賞蓮，讓觀音蓮花園休閒農業區業者苦不堪言，一家蓮園甚至因為缺水，蓮園休耕停業。

市府農業局表示，疫情管制延到7月12日，原定7月初展開的蓮花季，也順延一個月、活動期程縮短，如果解封沒有意外，今年蓮花季預定8月7日起到8月29日，原定7月周六日活動取消，初步維持8月7日以後活動，包括音樂會、親子寫生、童趣FUN暑假、健走賞蓮等多項活動，能否如期開幕仍將視疫情滾動檢討。