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桃園18重大工程918移工快篩 市府憂群聚禁止共餐
桃園市政府推動企業外籍移工快篩檢專案，至今235家企業移工4萬3792人完成篩檢，目前更針對營建工地移工進行快篩，市長鄭文燦今天下午表示，目前企業4萬3千多移工快篩96人陽性，送到檢疫旅館等待PCR檢測都是陰性，此外現有18處營建工地已完成16處851人篩檢，因營建工地公共工程重大，市府要求移工用餐必須分餐、不能共餐，避免群聚。
鄭文燦表示，桃園推動企業快篩以來，設置11個採檢站，至今有235家企業移工4萬3792人完成篩檢，還有許多企業繼續加入快篩，尤其營建工地包括捷運、水利工程，主要是重大公共工程影響重大，總共18個工地移工918人，已完成16處移工851人篩檢，快篩率達93%，目前都是陰性，市府要求營建工移工用餐必須分餐、不能共餐，避免工地群聚。
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