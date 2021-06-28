快訊

桃園確診男交往複雜！6天換7家旅館 市府公布足跡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園18重大工程918移工快篩 市府憂群聚禁止共餐

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦要求18處重大營建工地移工918人全部快篩，移工必須分餐、不能共餐。圖／市政府提供
桃園市長鄭文燦要求18處重大營建工地移工918人全部快篩，移工必須分餐、不能共餐。圖／市政府提供

桃園市政府推動企業外籍移工快篩檢專案，至今235家企業移工4萬3792人完成篩檢，目前更針對營建工地移工進行快篩，市長鄭文燦今天下午表示，目前企業4萬3千多移工快篩96人陽性，送到檢疫旅館等待PCR檢測都是陰性，此外現有18處營建工地已完成16處851人篩檢，因營建工地公共工程重大，市府要求移工用餐必須分餐、不能共餐，避免群聚。

鄭文燦表示，桃園推動企業快篩以來，設置11個採檢站，至今有235家企業移工4萬3792人完成篩檢，還有許多企業繼續加入快篩，尤其營建工地包括捷運、水利工程，主要是重大公共工程影響重大，總共18個工地移工918人，已完成16處移工851人篩檢，快篩率達93%，目前都是陰性，市府要求營建工移工用餐必須分餐、不能共餐，避免工地群聚。

移工 快篩 鄭文燦

延伸閱讀

【即時短評】疫情下總統合適度民調 看對2024影響

強化入境檢疫 鄭文燦建議機場設快速PCR檢測

Delta病毒憂屏東標籤化 鄭文燦發起認捐認購屏東芒果

防Delta變種病毒要更嚴 鄭文燦：機場二採建立快速PCR

相關新聞

桃園18重大工程918移工快篩 市府憂群聚禁止共餐

桃園市政府推動企業外籍移工快篩檢專案，至今235家企業移工4萬3792人完成篩檢，目前更針對營建工地移工進行快篩，市長鄭...

竹縣1.68萬劑莫德納分2梯次接種 第1梯次6月30日起預約

新竹縣今天0確診，縣長楊文科表示，這波獲中央撥配1萬6800劑莫德納疫苗，將分兩梯次給第1至3類、第5類、第6類孕婦和7...

桃園AZ疫苗最後3000劑 7/1前打完

桃園市之前配賦的AZ疫苗今天交由各醫院、13區衛生所，繼續提供75歲以上尚未施打疫苗的長者、提供第二劑民眾、洗腎患者接種...

強化防疫力道 竹市居家隔離者住防疫旅館補助1萬元

新竹市長林智堅今在防疫會議中指出，因中央規定27日起國外入境需「居家檢疫者」都應入住防疫旅館或集中檢疫所，竹市也比照辦理...

桃園焚化再生粒料材料 明年1月起標售挹注市庫300萬

桃園市環保局觀音灰渣廠近10年來每年處理垃圾焚化底渣後產出焚化再生粒料6萬噸，以往免費提供砂石預拌廠當替代材料，近年業界...

竹縣成立科技防疫網 與中華電信合作推疫情斑點圖

新冠肺炎疫情蔓延，新竹縣政府成立以科技為基礎的「科技防疫網」小組，運用AI、AIOT、大數據、5G、科技分析等，規畫多面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。