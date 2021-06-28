苗栗防疫捐款專戶動支加班費？ 縣府澄清無此事

苗栗縣政府為管理防疫期間湧入的民間、企業愛心捐款，成立防疫捐款專戶，苗栗縣議員曾玟學今天在網路發文質疑縣府將款項用於公部門加班費。苗栗縣衛生局嚴正澄清無此事。

曾玟學今天在臉書（Facebook）貼出1份苗栗縣新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情指揮中心應變會議資料表示，21日由副縣長主持的會議紀錄中，指示衛生局若需動用捐款經費，應先行做好規劃，其中的款項使用包含「縣府各機關防疫物資350萬」與「衛生局加班費800萬」。

曾玟學指出，防疫物資還說得過去，但「公部門的加班費竟是由各界的善心捐款專戶支出？民眾捐款付公務員的加班費？這怎麼想都很奇怪」衛生局同仁在防疫期間非常辛苦，該給的加班費要給好給滿，但不該從民眾捐款的防疫專戶中支出。

曾玟學表示，縣府防疫捐款專戶截至25日收到約新台幣1650萬元，目前除了染疫慰問金的補助方式外，其餘捐款使用規劃未有更明確公開說明，希望縣府儘早完整說明防疫專戶詳細用途。

對此，苗栗縣政府衛生局發布新聞稿指出，苗栗縣防疫捐款專戶並未動支於加班費，防疫專戶訂有相關捐款運用辦法；捐款部分，每天都徵信公告。

苗栗縣衛生局長張蕊仙下午在縣府疫情說明會中表示，議員臉書公布的資料是疾管科交予管考單位企劃科彙辦的建議草案資料，經企劃科長初步檢視後認為不宜，便退回，因此，並未納入6月21日的苗栗縣疫情指揮中心應變會議中討論。

張蕊仙說，疫情嚴峻，縣內物資及加班費不足的處理，衛生局已於6月22日局務會議中決議，加班費朝「中央預定補助因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計劃」增撥經費內匡列動支，絕對不會動支防疫專戶經費作為加班費使用。