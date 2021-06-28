竹縣1.68萬劑莫德納分2梯次接種 第1梯次6月30日起預約

新竹縣今天0確診，縣長楊文科表示，這波獲中央撥配1萬6800劑莫德納疫苗，將分兩梯次給第1至3類、第5類、第6類孕婦和75歲以上長者、第8類72至74歲長者等對象施打。

此次獲配的1萬6800劑莫德納疫苗，將分別在7月1日和7月8日到貨，由於疫苗數量遠不足中央所指定類別的人數施打，竹縣規畫第一梯次1萬500劑接種對象為第1至3類尚未接種疫苗的人員200劑，第5類住宿型機構住民及洗腎腎友600劑，第6類孕婦3000劑、75歲以上長者6700劑，預計7月2日至7日施打。

除了住宿型機構和洗腎腎友由醫療機構進駐機構施打外，其餘類別民眾皆須向各鄉鎮市衛生所和合約醫療院所電話或網路預約，預約時間從6月30日早上8點起，額滿為止。

第二梯次6300劑疫苗預計月7月9日開放接種，施打對象為第8類的72至74歲長者，將由村里長、村里幹事和鄰長們發送通知單，長者拿到通知單後依時間地點前往接種，不需要預約。另外，第一梯次已開打的孕婦，由於有保留3000劑，在第二梯次開始後，仍可持續預約施打，目前未施打的孕婦有3037人。

楊文科也提醒，因孕婦有醫療上的風險考量，請先和產檢的婦產科醫師討論評估後，再行接種疫苗，若孕婦產檢診所並非疫苗合約診所，可以請醫師開立轉診單，再前往衛生所預約施打疫苗。

此外，尚未打疫苗的75歲以上長者，若這次預約成功，但之前通知單已經遺失，則不須申請補發，只要在預約時間攜帶身份證及健保卡，直接到衛生所或合約醫療院所，經身份確認無誤後，就可施打疫苗。