苗栗縣連兩天0確診 徐耀昌：疫情獲得控制

苗栗縣6月初爆發移工群聚感染疫情以來，今天第四度、首次連續兩天零確診，苗栗縣長徐耀昌下午在疫情說明會，強調疫情獲得控制，移工禁止外出令6月29日解封，改為非必要不要外出，徐耀昌並喊話這段期間對於移工或許是一場噩夢，對於台灣人民未嘗不是，呼籲一起併肩作戰抗疫。

苗栗縣流行情指揮中心今天下午2點半疫情說明會，徐耀昌指出，疫情爆發之初，確認每天2位數，高峰期6月11日甚至1天56名確診，其中50名是移工，為了疫情一發不可收拾，安全最大考量，不得已禁止移工外出，現在移工確診人數已獲得控制，苗栗4度零確診，移工群聚感染擴散至社區感染風險大為降低，6月29起解除移工禁止外出，回歸疫情三級警戒相關防疫等措施。

徐耀昌感謝移工的辛苦，無法外出造成不便，也感同身受，還有企業能夠第一時間配合做快篩、PCR檢測，還有更中央及醫福會執行長王必勝帶領團隊，成立前進指揮所協助，苗栗持續朝清零邁進，仍請仲介公司、企業及移工繼續配合各項防疫措施，出門全程戴口罩、非必要不出門、避免跨縣市活動，落實各項防疫工作。

此外，案14454確診，縣府針對公館居住民眾快篩專案，自6月26日、27日共篩檢83人，快篩陽性2人，加驗PCR後，皆為陰性，與台北農產運銷公司有業務往來的鄉親快篩專案，共15人，皆為陰性，專案到6月30日，可向大千綜合醫院、弘大醫院洽詢。

徐耀昌說，美國捐贈240萬劑莫德納疫苗，苗栗獲撥2萬2400劑，第一批1萬4000劑，預計7月1日撥入，7月8日配送8400劑，疫苗接種細節及規畫，縣府將進一步開會討論並公布。