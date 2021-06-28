桃園AZ疫苗最後3000劑 7/1前打完

桃園市之前配賦的AZ疫苗今天交由各醫院、13區衛生所，繼續提供75歲以上尚未施打疫苗的長者、提供第二劑民眾、洗腎患者接種，今天許多里長分別通知或廣播75歲以上尚未施打長者前往衛生所接種，衛生局今天下午表示，AZ疫苗打到今天上午，扣掉保留第2劑接種及已造冊洗腎病患數量之外，全市只剩約3000多劑開放符合條件對象接種，預估7月1日前打完。

蘆竹區南崁里長邱顯助表示，蘆竹衛生所今天上午通知開放未打疫苗的75歲以上長者，前往接種AZ疫苗，限量100人，許多長者持健保卡前往衛生所施打。

社會局長鄭貴華表示，托嬰中心工作人員列為第7類疫苗施打對象，該局將托嬰中心人員造冊約1154人，中央預定7月5日直接配送疫苗到醫院，將由衛福部桃園醫院在7月6日至9日、7月12日及13日，分6天下午施打。