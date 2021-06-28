強化防疫力道 竹市居家隔離者住防疫旅館補助1萬元

新竹市長林智堅今在防疫會議中指出，因中央規定27日起國外入境需「居家檢疫者」都應入住防疫旅館或集中檢疫所，竹市也比照辦理，27日起至7月12日居家隔離者一律應入住防疫旅館，為強化防疫力道，市府將加碼補助1萬元；中低收入戶市府則會全額負擔防疫旅館費用，減輕弱勢者負擔。

林智堅指出，市府將嚴格落實，國外入境的民眾一律應從機場搭乘防疫計程車，直接入住集中檢疫所或防疫旅館。竹市累計至今共有35例確診個案，因家庭群聚感染比例高達68.5%。為避免家庭成員間接觸感染，居家隔離者也應入住防疫旅館，且一律施行隔離期前後「兩次篩檢」，篩檢為陰性才能解隔離。

此外，關於疫苗施打進度，市府將於7月1日獲配8400劑莫德納疫苗，預計2日將9處施打站全開，持續為第一至六類公費疫苗接種對象施打疫苗，包括還未施打的孕婦、已造冊不在籍長者，另外，也開放第八類73至74歲共5126名長輩施打疫苗，市府已著手造冊，同樣請民眾依通知書時間地點前來施打。