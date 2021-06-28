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桃園焚化再生粒料材料 明年1月起標售挹注市庫300萬

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市觀音灰渣廠產出焚化再生粒料替代材料明年起標售，5家預拌廠競標。圖／環保局提供
桃園市觀音灰渣廠產出焚化再生粒料替代材料明年起標售，5家預拌廠競標。圖／環保局提供

桃園市環保局觀音灰渣廠近10年來每年處理垃圾焚化底渣後產出焚化再生粒料6萬噸，以往免費提供砂石預拌廠當替代材料，近年業界接受度高，供不應求，該局今天上午表示，該焚化再生粒料可用在馬路、管溝回填材料，可替代砂石，該局決定明年1月起，該再生粒料將改採標售提供，每年將為市庫帶來約300萬元收入。

桃園焚化廠將垃圾焚化後產生約15%底渣，交由觀音灰渣廠自2012年起執行底渣再利用，產製符合環保再生粒料，可應用在工程回填材料，每年產出6萬噸再生粒料，當初業界不願要用，環保局採取免費提供，並與工務局合作做為工原料及鼓勵民間使用。

局長呂理德表示，該再生粒料經嚴格品質把關和去化流向管制，品質提高，該局3年前訂定相關作業原則，2年前訂出桃園市發展低碳綠色城市自治條例，規定桃園公共工程及管挖工程均須回填摻配焚化後再生粒料，每年用量高達40萬噸。

中央大學教授林志棟表示，焚化底渣性質穩定，經過破碎、篩分去除未燃物，均質純化後可以摻配作為道路基、底層及控制性低強度回填材料使用。中原大學教授張達德說，桃園焚化再生粒料成分含20%以上氧化鈣，經示範工程驗證是非常有價值的穩定材料，可降低工程成本、加速工期，減少碳排放量大於30%。

呂理德說，該底渣再生粒料過去是大家不敢用、不會用，經近幾年與工務局合作下，以再生粒料做原料，搭配水泥回填材料，可作為結構用混凝土及道路管溝回填工程，因為實際工程案例，讓包括工程單位設計、監造、施工等廠商都瞭解該替代材料性質好用，業界詢問度高，決定利用創造價值，最近招標更獲5家混凝土預拌業投標參與。

桃園市觀音灰渣廠產出焚化再生粒料替代材料好用，明年起標售。圖／環保局提供
桃園市觀音灰渣廠產出焚化再生粒料替代材料好用，明年起標售。圖／環保局提供

砂石 大學教授 中原大學

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