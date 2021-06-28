竹縣成立科技防疫網 與中華電信合作推疫情斑點圖

新冠肺炎疫情蔓延，新竹縣政府成立以科技為基礎的「科技防疫網」小組，運用AI、AIOT、大數據、5G、科技分析等，規畫多面向技術築起科技防疫網，將以短、中、長程期程，推動到企業、衛生、醫療院所、社區等場域，今天初步展示企業疫情管理方案及新竹縣疫情斑點圖資訊兩項成果。

「新竹縣疫情斑點圖」以新竹縣為試行，根據新竹縣疫情防治網公告的疫調資料，歷史確診足跡位置精準篩出熱，以視覺化方式呈現在地圖上，有助於防疫工作人員通盤掌握疫情熱區，進行疫調、清消與關懷，並作為下一步防疫參考，未來也規畫將斑點圖放置在縣府網站供民眾參考。

中華電信數據分公司總經理林昭陽及中華電信研究院所長羅坤榮表示，「企業疫情管理方案」讓企業主可以管理員工足跡與快篩結果，協助企業進行防疫工作，這套系統近日率先運用在新竹縣竹北市沁月產後護理之家，提供更優質安全的照護環境，未來持續擴大推動其他企業。

衛生局表示，小組也依據不同場域防疫需求，持續規畫針對企業員工快篩管理、風險族群使用血氧濃度監測系統、居家簡易版、企業自主防疫、機構式場域感控措施、分艙分流應變等面向新科技防疫產品或服務。

縣長楊文科擔任小組召集人，他表示，科技防疫網主要運用科技在預防、追蹤、隔離、治療、關懷防疫五階段，築起科技防疫網，確保社區檢測及監測量能，並提供防疫決策思考，新竹縣此次與中華電信合作，初步推動職場健康管理系統，守護大新竹眾多科技廠商。