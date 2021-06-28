強化入境檢疫 鄭文燦建議機場設快速PCR檢測

桃園市長鄭文燦今天表示，為防範Delta變種病毒入侵台灣，政府強化入境檢疫作業，若將來要建立二採制度，應該要在機場建立快速的PCR核酸檢測機制。

桃園市政府上午召開新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）防疫會議，鄭文燦在會中表示，入境檢疫是防範Delta變種病毒（最早在印度發現）的重要方式，檢疫的制度要變得更嚴格。

鄭文燦指出，中央已宣布重點高風險國家入境一律入住集中檢疫所，且需經過二採；其他國家入境民眾也要入住防疫旅館或集中檢疫所，並於居檢期滿前配合進行PCR檢測。若未來都需要建立二採的制度，應該要在機場建立起快速的PCR檢測機制。

他說，過去很多人主張在機場快篩，但會有偽陽性或偽陰性的問題讓入境者失去警覺性，若要執行全面二採模式，機場應建立起PCR快速檢測機制，目前已有很多大廠合格的檢驗儀器能在30分鐘內快速檢測，政府既然已決定採取14天高強度檢疫管制，機場端也應採取相關檢疫安排。

鄭文燦表示，過去入境動線並未好好檢討，從旅客下飛機後經過的每個地方都要做嚴格的檢疫安排，讓入境者可以順利到達集中檢疫所或防疫旅館，過去也曾有入境後才確診的個案，因此需小心防範。

目前，旅客入境後可搭防疫計程車到檢疫旅館，或搭防疫租賃車及防疫巴士前往中南部，不管使用哪個方式，都應留下相關資訊。

鄭文燦說，機場工作人員及防疫工作人員需檢討是否已施打疫苗、個人防護裝備是否妥當，相關方面要有嚴格的SOP程序，未來入境嚴管才能做好，市府會協助機場公司。

他指出，機場是第一線，希望機場到社區能有堅固的防火牆，確保病毒不入侵，這也是這段時間入境檢疫政策改變最重要的目標，希望從執行細節與檢疫方式好好檢討。