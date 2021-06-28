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慈善平台出資改裝竹縣救護車 隔離氣密艙保護救護人員

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
消防局緊急救護科長劉彥承（左）親自帶著感謝狀南下台中，謝謝陳圓圓（右）以及負責施工的團隊。圖／消防局提供
消防局緊急救護科長劉彥承（左）親自帶著感謝狀南下台中，謝謝陳圓圓（右）以及負責施工的團隊。圖／消防局提供

為降低第一線消防救護人員執行勤務時感染新冠肺炎的風險，來自台中市的公益平台「大蘋果小太陽」活力平台，主動與新竹縣政府消防局聯繫，出資改裝5輛救護車，在後車廂裝設壓克力隔板形成隔離氣密艙，讓患者乘座於獨立空間，有效「分艙分流」。

平台負責人陳圓圓表示，「隔離氣密艙」是開設廣告公司的楊冠威以及其從事鋁業的好友陳先生的點子，楊冠威本身是台中市的義消，疫情發生後就不斷思考要如何盡一己之力，並與好友陳先生研究出以壓克力隔板作為素材將救護車後車廂隔成一個獨立空間，在經過煙霧測試後，確認完全氣密。

楊冠威最初僅協助台中市的救護車改裝，想擴大協助其他縣市消防局，經朋友介紹後，由陳圓圓協助接洽各縣市消防局，目前已協助南投縣、苗栗縣以及新竹縣，完成17輛救護車改裝，另外還有多個縣市正洽談中。

每輛救護車的改裝費用4萬元，因有改裝需求的救護車數量相當多，平台的經費不足，但陳圓圓認為「答應的事就要做到」，於是四處奔走積極募款，在3天內就募集足夠資金。

經過3天的作業時間，目前竹縣的消防車已改裝完成2輛，剩下的3輛也將在本周完成，並陸續投入勤務，消防局緊急救護科長劉彥承也親自帶著感謝狀南下台中，謝謝陳圓圓以及負責施工的團隊。

陳圓圓說，在這場防疫大戰中，消防人員扮演著關鍵角色，絕對不能倒，自己只是盡一己之力，和消防人員相較不足掛齒。她也指出，此平台是8年前創立，最初的服務對象為偏鄉的老人與小孩，後來因緣際會認識消防隊的朋友，近年來多次捐贈偏鄉的消防隊車輛、器材與物資。

施工團隊利用壓克力隔板作為素材將救護車後車廂隔成氣密艙，讓患者乘座於獨立空間，有效「分艙分流」。圖／消防局提供
施工團隊利用壓克力隔板作為素材將救護車後車廂隔成氣密艙，讓患者乘座於獨立空間，有效「分艙分流」。圖／消防局提供

救護車 台中市 新竹

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