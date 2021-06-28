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苗栗外籍移工禁足令 徐耀昌：29日起解封

中央社 / 苗栗縣28日電

苗栗縣6月初為避免外籍移工群聚染疫疫情擴大，下達移工禁足令，禁止上下班外其他非必要外出；考量目前擴散風險已降低，縣長徐耀昌今天宣布29日起，回歸三級警戒防疫措施。

苗栗縣6月2日爆發京元電子外籍移工群聚感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）事件，中央流行疫情指揮中心派遣衛福部醫福會執行長王必勝進駐成立前進指揮所指揮調度，透過分艙分流、宿舍降載、大規模篩檢等措施控制疫情，苗栗縣政府6月7日也宣布移工除上下班期間外停止外出等移工管理措施。

苗栗縣政府表示，目前縣內移工確診人數已趨穩定，雖仍有移工零星確診個案，惟皆為事先隔離在集中檢疫所1人1室之移工；另外縣內社區快篩結果顯示，並無社區感染現象，由移工群聚感染擴散至社區感染風險已大為降低。

縣府指出，有關移工禁止外出措施自29日起回歸全國疫情三級警戒相關防疫，如外出時全程配戴口罩、保持社交距離、避免不必要移動或聚會、維持手部清潔、遵循相關防疫措施等。

苗栗縣長徐耀昌上午在大千綜合醫院出席「國際扶輪社捐贈移動式正壓篩檢站」儀式時也宣布這項消息。

縣府勞工及青年發展處表示，勞動部於6月21日修訂「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，將加強查核及督促聘有移工的雇主，確實依相關規範辦理。

移工 苗栗縣 疫情

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