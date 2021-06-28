石門水庫蓄水率逼近70% 國軍將結束清淤任務

近期梅雨鋒面挹注全台水庫，截至今天上午11點，石門水庫大壩水位升至236.84公尺（滿水位245公尺）、蓄水量1億3840萬噸、蓄水率68.3%，創今年水位最高點，也超越去年同期蓄水量。隨著水位上升，國軍將結束上游清淤任務，確保人員安全，隨著汛期到來，水庫將展開防汛整備。

石門水庫先前因為水情不佳，包括北水局、國軍五三工兵群、水利署第十河川局都加入支援清淤行列，這次利用水位下降加速清淤，清淤量累計至少85萬立方公尺，水庫庫容量相較先前增加。

北水局副局長郭耀程表示，集水區這幾波降雨降下不錯雨量，讓水位回升加速，水位快逼近高水位下，基於安全考量，第十河川局6月中旬已經撤離，原本國軍規畫清淤作業到7月中旬，近期也會決定撤離時間。

郭耀程表示，因久旱少雨，石門水庫在5月30日下午大壩水位一度降至今年最低202.89公尺、蓄水量1551萬噸、蓄水率僅剩7.66%，水情相當嚴峻，如今水位回升近34公尺。

郭耀程表示，石門水庫蓄水量已超過去年同期，但還沒達到近5年的平均蓄水量1億5417萬噸，加上二期稻作供灌即將開始，屆時農業用水需求會增加，全部水量採節水灌溉概估約1億2500萬噸需求，農水署桃園及石門管理處灌區將優先利用埤塘、河川等地面水源，以節省水庫出水。