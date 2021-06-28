快訊

【疫情這堂課】沒打亂展店進度 遠百徐雪芳:疫情激發出潛能

獵殺香港《蘋果》殘黨？ 港府的「新聞文字獄」

留學旺季卻撞疫情 行李箱業者嘆：業績少前年7成

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
資深行李箱業者表示，6月下旬逢畢業季、出國打疫苗熱潮，業績稍有回升，但與疫情爆發前相比仍差7成以上。記者楊湛華／攝影
資深行李箱業者表示，6月下旬逢畢業季、出國打疫苗熱潮，業績稍有回升，但與疫情爆發前相比仍差7成以上。記者楊湛華／攝影

6月即將結束，不少高中、大學畢業生計畫出國留學，往年都是行李箱銷售旺季，今年卻遇上三級警戒，有資深銷售員表示，因應海外留學、出國打疫苗熱潮，過去2周業績相較5月有稍微回暖，但對比前年同期仍相差7成以上。

桃園市某知名連鎖行李箱專櫃的阿美姐說，自從5月中升三級以來，行李箱業績直直落，一個月只賣出了3個，去年同期雖然也有疫情，但至少一周就能賣出3個。

阿美姐表示，每年畢業季都有許多要出國留學的學生添購行李箱，最近還多了計畫出國打疫苗的民眾，讓全市各櫃的業績有所回溫，不過總數仍不多，若與前年疫情尚未爆發前相比，仍相差7成至8成。

阿美姐觀察，現在來百貨專櫃消費的大多是「目的型」消費者，也就是「看好就買、買了就走、不會逛街」的顧客。為降低染疫風險，人數通常只有1至2人，例如爸爸帶女兒採購，不會全家出動。

疫情當頭，生計是否受影響？從業超過15年的阿美姐說，很慶幸自己仍有底薪可拿，公司近期也放寬業績要求，「只要百貨公司有開門，生活就還過得下去」。

阿美姐說，有些親友家中的小孩還在讀書，工作又受疫情停擺，蠟燭兩頭燒，「還好兒女都已在工作」，她嘆口氣。

行李箱業者表示，升三級警戒後一個月內只賣出了3個行李箱，是去年同期單周的量。記者楊湛華／攝影
行李箱業者表示，升三級警戒後一個月內只賣出了3個行李箱，是去年同期單周的量。記者楊湛華／攝影

疫情

延伸閱讀

今開放批發市場人員打疫苗 高雄岡山接種率破5成

獨／差點去美國打疫苗 喜翔婉謝兒子「我會照顧自己」

影／Delta變異株侵台怎麼辦？醫建議：打疫苗+落實防疫3寶

歐陽妮妮法國留學遭霸凌！「在地上擦尿」沒朋友只能躲廁所

相關新聞

桃7月2日開打莫德納 73到78歲6.1萬長者造冊接種

桃園市預定7月2日開打莫德納疫苗，市府採取「打3天休息1天」方式，市政府民政局及各區公所今天上午針對73到78歲長者造冊...

苗栗縣議員選區變更？ 縣選委會4案併陳提請中選會審定

苗栗縣議員選區變更迭有討論，縣選委會調查縣議員、鄉鎮市長、代表會主席，及各黨地方黨部主委意見，結果維持原選舉區26人，一...

國軍桃園總醫院 確診者病房清空

國軍桃園總醫院護理師、病人與家屬、看護等群聚感染已有33人確診，院方決定「封院」14天，7月9日前急診、住院不再收治患者...

國3高原交流道明午通車 避市區近景點

為紓解國道3號龍潭及關西交流道的尖峰車流，交通部高速公路局增設高原交流道，6月29日中午12時通車，未來下交流道前往鄰近...

國3高原交流道將通車 蘇貞昌、鄭文燦視察讚得來不易

桃園市民相當期待的國道3號「高原交流道」（龍潭第二交流道），將於29日中午12點通車，原定的通車典禮在疫情考量下停辦，不...

林智堅防疫宣導照被讚有日劇風 掌鏡人是她

新竹市長林智堅最近有一系列防疫政策照片受到網友關注，包括「疫苗施打現場照」、「一劑護兩人」政策宣導照，到疫苗站捕捉親子溫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。