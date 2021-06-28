留學旺季卻撞疫情 行李箱業者嘆：業績少前年7成

6月即將結束，不少高中、大學畢業生計畫出國留學，往年都是行李箱銷售旺季，今年卻遇上三級警戒，有資深銷售員表示，因應海外留學、出國打疫苗熱潮，過去2周業績相較5月有稍微回暖，但對比前年同期仍相差7成以上。

桃園市某知名連鎖行李箱專櫃的阿美姐說，自從5月中升三級以來，行李箱業績直直落，一個月只賣出了3個，去年同期雖然也有疫情，但至少一周就能賣出3個。

阿美姐表示，每年畢業季都有許多要出國留學的學生添購行李箱，最近還多了計畫出國打疫苗的民眾，讓全市各櫃的業績有所回溫，不過總數仍不多，若與前年疫情尚未爆發前相比，仍相差7成至8成。

阿美姐觀察，現在來百貨專櫃消費的大多是「目的型」消費者，也就是「看好就買、買了就走、不會逛街」的顧客。為降低染疫風險，人數通常只有1至2人，例如爸爸帶女兒採購，不會全家出動。

疫情當頭，生計是否受影響？從業超過15年的阿美姐說，很慶幸自己仍有底薪可拿，公司近期也放寬業績要求，「只要百貨公司有開門，生活就還過得下去」。