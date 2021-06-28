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苗栗縣議員選區變更？ 縣選委會4案併陳提請中選會審定

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣下屆縣議員選區變更案，縣選委會4案併陳，提請中選會審定。記者范榮達／攝影
苗栗縣下屆縣議員選區變更案，縣選委會4案併陳，提請中選會審定。記者范榮達／攝影

苗栗縣議員選區變更迭有討論，縣選委會調查縣議員、鄉鎮市長、代表會主席，及各黨地方黨部主委意見，結果維持原選舉區26人，一鄉鎮市一選區25人，部分選區調整9人，加上另件未在調查之列的部分選區調整案，縣選委會決議4案併陳，提請中選會審定。

苗栗縣議員38席、其中7席婦女保障名額，一選區苗栗市、公館鄉、頭屋鄉9席，二選區銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉3席，三選區通霄鎮、苑裡鎮5席，四選區後龍鎮、造橋鄉、竹南鎮9席，五選區頭份市、三灣鄉、南庄鄉9席，六選區大湖鄉、獅潭鄉、卓蘭鎮、泰安鄉2席，七選區平地原住民、八選區山地原住民各1席，選委會受理縣府、縣議會提案變更下屆議員選區，3案採書面調查意見，5月31日截止後，再受理1案。

縣選委員指出，第一案維持不變，意見調查贊同主要認為當初制定選區，即考量歷史沿革及人口數，且議員為民喉舌及服務，職責並無地域或偏鄉之分。

第二案一鄉鎮市一選區，頭份市6席、苗栗市及竹南鎮各5席，3市鎮婦女保障各1席，苑裡鎮3席，2席有公館鄉、通霄鎮、後龍鎮，其餘地方各1席，主要支持意見，認為可以保障人口數較少的鄉鎮，也能選出具代表性議員，達到資源均衡分配、縮短城鄉差距，且服務更能精細，民意表達更能得到效果。

9人支持的第三案部分選舉區調整，一選區苗栗市、公館鄉、頭屋鄉、獅潭鄉9席，婦女保障2席，二、三、四選區不變，五選區頭份市7席，婦女保障1席，六選區三灣鄉及南庄鄉、七選區大湖鄉、八選區卓蘭鎮、九選區泰安鄉、十選區平地原住民、十一選區山地原住民，各應選1人。

另案部分選區調整，一選區苗栗市、公館鄉8席、婦女保障2席，二、三選區不變，四選區竹南鎮、後龍鎮8席、婦女保障2席，五選區造橋鄉1席，六選區頭份市7席、婦女保障1席，此外，七選區南庄鄉及三灣鄉、八選區頭屋及獅潭鄉、九選區卓蘭鎮、十選區大湖鄉及泰安鄉，十一選區平地原住民，十二選區山地原住民各1人。

選委會 南庄

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