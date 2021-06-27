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國3高原交流道將通車 蘇貞昌、鄭文燦視察讚得來不易

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
國道3號高原交流道，透過鑽石形交流道的匝道，銜接高原路、龍源路等平面道路，可提高前往小人國、石門水庫、渴望園區、龍潭市區的便利性。圖／桃園市交通局提供
國道3號高原交流道，透過鑽石形交流道的匝道，銜接高原路、龍源路等平面道路，可提高前往小人國、石門水庫、渴望園區、龍潭市區的便利性。圖／桃園市交通局提供

桃園市民相當期待的國道3號「高原交流道」（龍潭第二交流道），將於29日中午12點通車，原定的通車典禮在疫情考量下停辦，不過行政院長蘇貞昌今與交通部長王國材、桃園市長鄭文燦等人仍前往視察工程，大讚爭取多年的交流道終於完工，得來不易。

高原交流道總經費為新台幣10.28億元，其中用地及拆遷補償費、高原路跨越橋拓寬工程費共3.41億元是由桃園市政府負擔。

王國材表示，目前進出國道3號，無論由北側的龍潭交流道或是南側的關西交流道，都須經過龍潭、關西市區，尖峰時段容易嚴重壅塞，高原交流道通車後，透過鑽石形交流道的匝道，前往鄰近的渴望園區、小人國、六福村、中山科學研究院、石門水庫等地，僅需約3至10分鐘車程，剛完工的台灣客家茶文化館也在附近，有利於行銷龍潭地區的茶產業。

鄭文燦表示，2009年桃園升格前即爭取龍潭第2交流道建設，但因交流道所需經費及用地面積高，遲遲無法與交通部取得共識，直到升格後，市府調整交流道型式，縮短審查及經費協商時間，並積極籌措負擔費用，可行性研究案終於在2015年9月獲行政院核定，2018年12月開工，歷時2年半工期即將於29日通車。

交通局長劉慶豐指出，會持續與交通部推動國道3號增設大鶯豐德交流道工程、國道3號銜接台66線增設系統交流道工程、國道1號桃園交流道動線改善工程計畫、國道1號增設中壢中豐交流道計畫等高快速建設計畫。

國道3號高原交流道，透過鑽石形交流道的匝道，銜接高原路、龍源路等平面道路，可提高前往小人國、石門水庫、渴望園區、龍潭市區的便利性。圖／桃園市交通局提供
國道3號高原交流道，透過鑽石形交流道的匝道，銜接高原路、龍源路等平面道路，可提高前往小人國、石門水庫、渴望園區、龍潭市區的便利性。圖／桃園市交通局提供
國道3號「高原交流道」將於29日中午12點通車，行政院長蘇貞昌今與交通部長王國材、桃園市長鄭文燦等人前往視察工程。圖／行政院提供
國道3號「高原交流道」將於29日中午12點通車，行政院長蘇貞昌今與交通部長王國材、桃園市長鄭文燦等人前往視察工程。圖／行政院提供

國道 石門水庫 行政院

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