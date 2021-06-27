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林智堅防疫宣導照被讚有日劇風 掌鏡人是她
新竹市長林智堅最近有一系列防疫政策照片受到網友關注，包括「疫苗施打現場照」、「一劑護兩人」政策宣導照，到疫苗站捕捉親子溫馨照等，臉書上每則貼文都破萬人點讚；記者找到幕後掌鏡人，是7年級生攝影師黃于倩，她開設攝影工作室獨立接案，曾任總統府攝影官、新聞雜誌特約攝影等職，目前專案服務於新竹市政府。
黃于倩說，她喜歡透過鏡頭去記錄屬於這世代的專屬感受與經驗。在防疫期間，林智堅其實有很多非公開的訪視行程，會不定時前往第一線瞭解現場工作的整備狀況，有時現場氣氛會比較緊張，這時她就會站遠一點，不打擾討論，只忠實呈現現場的氛圍就好。
關於「一劑護兩人」政策宣導照被讚爆，她說，其實林智堅只是交代場地還能做哪些改善，直到行程結束前試坐了一下椅子，一切就等隔日疫苗開打，因此讓她想到拍出空位等孕婦來的意境，當下就跟林智堅溝通，從就位到拍攝前後花了不到三分鐘就完成了。
疫苗站的親子溫馨照討論度會這麼高也是意料之外，黃于倩說，可能是因為很「著時」，空間上的美感及孕婦施打疫苗的貼心服務，讓民眾對於政策感受很有感。
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