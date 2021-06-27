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苗栗縣議會7月1日起開定期會 防疫為上鼓勵書面質詢

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議會定期會將於7月1日到30日召開，議員及縣府官員座位間都已加裝隔板。記者范榮達／攝影
苗栗縣議會定期會將於7月1日到30日召開，議員及縣府官員座位間都已加裝隔板。記者范榮達／攝影

苗栗縣議會第19屆第5次定期會將於7月1日到30日召開，減少群聚參酌台北市等縣市議會計畫調整作法，重頭戲總質詢將鼓勵書面質詢，如到場質詢，也要勾選指定縣長徐耀昌或局處長列席，縣議會將於第1天預備會與議員溝通討論定案。

縣議會定期會原訂5月間召開，疫情至目前依然嚴峻，改於7月1日起開會，第1天議員報到，預備會議討論議事日程表、總質詢順序抽籤，2日開幕典禮縣長施政總報告，縣政府提案報告、三讀議案第一讀會，5日到12日局處工作報告，13日到28日縣政總質詢，29日三讀議案第二、三讀會，30日討論提案、臨時動議、閉 幕。

縣議會指出，定期會防疫，降低群聚風險，計畫調整作法，議會除落實實名制，及全程戴口罩外，議員及縣府官員座位間都已加裝隔板，將暫停對外開放旁聽，縣府各單位府會聯絡人暫停到會，鼓勵議員採書面質詢，如到場質詢，屆時勾選指定人員列席，工作報告除有需要針對科室主管詢問外，以局處長報告為原則。

此外，議員報到、抽籤安排盡量分流，縣長施政總報告，及議案第二、三讀會，除非必須動用到表決，議員若要詢問，也會商請依登記順序，適當的時間進場，議會指出，定期會防疫調整作法，將於預備會徵詢議員意見，另議會在縣議會網站有直播，也可以多多利用。

苗栗縣議會定期會將於7月1日到30日召開，議員及縣府官員座位間都已加裝隔板。記者范榮達／攝影
苗栗縣議會定期會將於7月1日到30日召開，議員及縣府官員座位間都已加裝隔板。記者范榮達／攝影

直播 徐耀昌

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