林智堅防疫政策宣導照 溫馨有質感被讚像拍日劇

疫情升溫以來，各縣市首長都在臉書展現各項防疫作為，新竹市長林智堅最近有一系列照片受到網友關注，包括「疫苗施打現場照」、「一劑護兩人」政策宣導照，到疫苗站捕捉親子溫馨照，臉書上每則貼文都破萬人點讚，從政治界、建築界、設計界、醫學界都引起熱議，更有網友說「臉書也太好看了吧」、「每張都像拍日劇」。

林智堅6月21日在臉書發布孕婦疫苗施打站照片，圖中他一人坐在偌大的體育館空間，周遭是排列整齊的白色椅子，空間美學讓各界人士讚嘆不已，該張照片獲得逾5萬讚數，分享近3000次。

這則ＰＯ文也吸引各界人士留言，政治界包括立法院副院長蔡其昌說「是在拍MV嗎！」；立委吳思瑤也讚「這施打場也太美！」網紅視網膜經紀人韓璟也說「這是電影海報？」醫學界禾馨醫師蘇怡寧說「羨慕新竹市」；加護病房醫師陳志金說「等一個人，疫苗」；婦產科醫師林靜儀說「新竹市太棒了！」設計交流平台專頁設計發浪則說「這種構圖、白色椅子，美感海放其它縣市！」

林智堅還加碼分享施打站現場的感人故事，並拍下母子身影，圖中的小男孩輕輕將手放在媽媽手上，像是為媽媽加油打氣，該張照片獲得超過2萬人按讚，分享次數也近千次，還有貼心網友為母子畫下手繪圖。