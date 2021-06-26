桃園接種率高 鄭文燦向中央喊話「疫苗配賦應多一點」
中央開放新冠肺炎疫苗殘劑預約，各地作法不一。桃園社區接種站殘劑以前6類接種對象優先，醫療院所與衛生所則有市府授權因地制宜，但市長鄭文燦還是希望中央統一標準。
另外，桃園下一波疫苗接種計畫預計7月2日展開，鄭文燦也以桃園接種率高向中央喊話，「接種率高的縣市，中央配賦的疫苗應該要多一點。」
鄭文燦表示，疫苗接種順序與防疫對策有關，有四個類別最重要，分別是國境、醫療、長者和長照，在中央規畫之下，各縣市都展開接種計畫，以桃園來講，接種率比全國接種率高許多。
鄭文燦指出，目前長者接種計畫分75歲以上和65歲以上，桃園接種率高，目前配賦疫苗不夠，只接種到79歲以上長者，75歲到78歲的年齡層還有3萬多人未接種。桃園7月2日展開下一波接種，會依年齡由高至低安排。
鄭文燦也向中央喊話，桃園目前剩3千餘劑AZ疫苗，莫德納剩7千餘劑，下一波開打前就會用完，「接種率高的地方，中央配賦的疫苗應該要多一點。」
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