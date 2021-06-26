如果你家中的水缸有這幾個印記 歷史至少近百年可參展

十多年前在苗栗縣頭份市斗煥坪發現的興隆窯、恒益窯古窯址，是目前已知「最早的客家窯廠」，台灣陶文化協會今年由客委會指導將舉辦以「頭份百年古窯」為主體的系列活動，目前推出首波活動「興隆窯」與「恒益窯」的老缸徵件，協會請大家找找家中的老缸，只要在上面找到「興隆窯」與「恒益窯」的印記，就可報名參展，獲得3000元參展費與展覽專輯。

台灣陶文化協會指出，協會理事長鄧淑慧對興隆窯、恒益窯的研究已近20年，2007年在古窯址發現印有恒益窯的缸唇碎片，確定窯址，但可惜大部分窯址已因高鐵施工而破壞；2011年她在研究報告中證實興隆窯與恒益窯的古窯址，且是台灣已知最早的客家窯廠，協會希望藉由這次活動，找尋客家人生活的軌跡。

協會指出，這2家窯廠登記創立時間都在1915年，經田野調查發現上一代就已開始營運，根據窯址進行地表採集工作，依撿拾到的窯汗磚、窯具、陶瓷碎片等文物判斷，興隆窯與恒益窯的產品有水缸、酒甕、盆頭（缽）、磚瓦等，因為1926年就已停產，因此如果目前還能找到這些2家窯廠的產品，可推估都有近百年甚至超過百年的歷史。