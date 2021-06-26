快訊

獨／金門返台班機一位難求 民眾激動下跪懇求縣府幫忙

慈濟要捐500萬劑BNT疫苗 蔡英文與證嚴法師視訊保證積極處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

如果你家中的水缸有這幾個印記 歷史至少近百年可參展

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台灣陶文化協會理事長鄧淑慧等人2011年7月間在僑善國小旁的高鐵橋下挖掘恆益窯遺址，現場也發現陶缸碎片。本報資料照片
台灣陶文化協會理事長鄧淑慧等人2011年7月間在僑善國小旁的高鐵橋下挖掘恆益窯遺址，現場也發現陶缸碎片。本報資料照片

十多年前在苗栗縣頭份市斗煥坪發現的興隆窯、恒益窯古窯址，是目前已知「最早的客家窯廠」，台灣陶文化協會今年由客委會指導將舉辦以「頭份百年古窯」為主體的系列活動，目前推出首波活動「興隆窯」與「恒益窯」的老缸徵件，協會請大家找找家中的老缸，只要在上面找到「興隆窯」與「恒益窯」的印記，就可報名參展，獲得3000元參展費與展覽專輯。

台灣陶文化協會指出，協會理事長鄧淑慧對興隆窯、恒益窯的研究已近20年，2007年在古窯址發現印有恒益窯的缸唇碎片，確定窯址，但可惜大部分窯址已因高鐵施工而破壞；2011年她在研究報告中證實興隆窯與恒益窯的古窯址，且是台灣已知最早的客家窯廠，協會希望藉由這次活動，找尋客家人生活的軌跡。

協會指出，這2家窯廠登記創立時間都在1915年，經田野調查發現上一代就已開始營運，根據窯址進行地表採集工作，依撿拾到的窯汗磚、窯具、陶瓷碎片等文物判斷，興隆窯與恒益窯的產品有水缸、酒甕、盆頭（缽）、磚瓦等，因為1926年就已停產，因此如果目前還能找到這些2家窯廠的產品，可推估都有近百年甚至超過百年的歷史。

台灣陶文化協會指出，協會以古窯址遺留的珍貴歷史痕跡籌畫推出「百年古窯缸甕展」、「復刻迷你小甕缸」與「百年古窯散策」等系列活動，目前首波活動將進行興隆窯與恒益窯的老缸徵件，請大家找找家中的老缸，只要在上面找到興隆窯與恒益窯的印記，就可報名參加「老缸徵件」，徵件即日起開始報名至8月31日，參加者除了有參展機會，還能獲得3000元參展費及展覽專輯1冊，更多訊息請上台灣陶文化協會FB粉絲專頁查詢，或洽037-624473 何小姐。

台灣陶文化協會請大家找找家中的老缸，只要在上面找到興隆窯、恒益窯的印記，就可參加老缸徵件活動，找到的老缸可能都有近百年歷史。圖／台灣陶文化協會提供
台灣陶文化協會請大家找找家中的老缸，只要在上面找到興隆窯、恒益窯的印記，就可參加老缸徵件活動，找到的老缸可能都有近百年歷史。圖／台灣陶文化協會提供
台灣陶文化協會將舉辦以「頭份百年古窯」為主體的系列活動，目前推出首波活動「興隆窯」與「恒益窯」的老缸徵件。圖／台灣陶文化協會提供
台灣陶文化協會將舉辦以「頭份百年古窯」為主體的系列活動，目前推出首波活動「興隆窯」與「恒益窯」的老缸徵件。圖／台灣陶文化協會提供
台灣陶文化協會請大家找找家中的老缸，只要在上面找到興隆窯、恒益窯的印記，就可參加老缸徵件活動，找到的老缸可能都有近百年歷史。圖／台灣陶文化協會提供
台灣陶文化協會請大家找找家中的老缸，只要在上面找到興隆窯、恒益窯的印記，就可參加老缸徵件活動，找到的老缸可能都有近百年歷史。圖／台灣陶文化協會提供
台灣陶文化協會請大家找找家中的老缸，只要在上面找到興隆窯、恒益窯的印記，就可參加老缸徵件活動，找到的老缸可能都有近百年歷史。圖／台灣陶文化協會提供
台灣陶文化協會請大家找找家中的老缸，只要在上面找到興隆窯、恒益窯的印記，就可參加老缸徵件活動，找到的老缸可能都有近百年歷史。圖／台灣陶文化協會提供
台灣陶文化協會理事長鄧淑慧（右）等人2011年7月間在僑善國小旁的高鐵橋下挖掘恆益窯遺址，現場也發現陶缸碎片。本報資料照片
台灣陶文化協會理事長鄧淑慧（右）等人2011年7月間在僑善國小旁的高鐵橋下挖掘恆益窯遺址，現場也發現陶缸碎片。本報資料照片

高鐵 文物

延伸閱讀

Nike Air Force 1將有21款新色！LV春夏男裝層次豐富 黑色電影好炫

CL搶穿Jean Paul Gaultier × Sacai秋冬高訂系列　長髮遮「三角地帶」火辣身材全都露

林凡入行20年最大尺度 「床戰」天菜祖雄怕惹怒同志

青峰「人生巨變」後首露臉　魚丁糸成員聯手從低谷拉出

相關新聞

京元電移工宿舍問題 苗栗縣府：已改善

苗栗京元電移工在解隔離後陸續返回宿舍，但有多位苗栗縣議員指出，移工宿舍環境、飲食等品質不佳，甚至因此登上國際媒體，苗栗縣...

如果你家中的水缸有這幾個印記 歷史至少近百年可參展

十多年前在苗栗縣頭份市斗煥坪發現的興隆窯、恒益窯古窯址，是目前已知「最早的客家窯廠」，台灣陶文化協會今年由客委會指導將舉...

竹市議員免費送消毒用次氯酸水 加碼捐贈養護中心

5月份爆發本土疫情，各項防疫消毒需求大增，新竹市議員李國璋最近主動捐贈高濃度（400ppm）的次氯酸水，陸續安排多場捐贈...

桃園假日遊客兩樣情 漁港生鮮區消費力強、大溪老街空蕩

桃園市竹圍、永安漁港連續兩個周末假日出現人潮，雖然不至於爆滿但是也突顯不少人關在家裡受不了的情形，而且漁港沒有賣熟食也不...

竹市啟動果菜快篩專案 253人結果都陰性

台北農產公司爆出群聚感染，新竹市政府22日啟動「果菜公司快篩專案」，安排新竹果菜批發市場員工、承銷商及攤商全面快篩，市府...

紀錄疫情下的生活 竹縣社區影像紀錄培力營採線上課程

新竹縣社區影像紀錄培力計畫自2007年起，邁入第15年，累積近200部作品，今年受疫情影響，原本深入社區的實地培訓，改線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。