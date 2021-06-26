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如果你家中的水缸有這幾個印記 歷史至少近百年可參展
十多年前在苗栗縣頭份市斗煥坪發現的興隆窯、恒益窯古窯址，是目前已知「最早的客家窯廠」，台灣陶文化協會今年由客委會指導將舉辦以「頭份百年古窯」為主體的系列活動，目前推出首波活動「興隆窯」與「恒益窯」的老缸徵件，協會請大家找找家中的老缸，只要在上面找到「興隆窯」與「恒益窯」的印記，就可報名參展，獲得3000元參展費與展覽專輯。
台灣陶文化協會指出，協會理事長鄧淑慧對興隆窯、恒益窯的研究已近20年，2007年在古窯址發現印有恒益窯的缸唇碎片，確定窯址，但可惜大部分窯址已因高鐵施工而破壞；2011年她在研究報告中證實興隆窯與恒益窯的古窯址，且是台灣已知最早的客家窯廠，協會希望藉由這次活動，找尋客家人生活的軌跡。
協會指出，這2家窯廠登記創立時間都在1915年，經田野調查發現上一代就已開始營運，根據窯址進行地表採集工作，依撿拾到的窯汗磚、窯具、陶瓷碎片等文物判斷，興隆窯與恒益窯的產品有水缸、酒甕、盆頭（缽）、磚瓦等，因為1926年就已停產，因此如果目前還能找到這些2家窯廠的產品，可推估都有近百年甚至超過百年的歷史。
台灣陶文化協會指出，協會以古窯址遺留的珍貴歷史痕跡籌畫推出「百年古窯缸甕展」、「復刻迷你小甕缸」與「百年古窯散策」等系列活動，目前首波活動將進行興隆窯與恒益窯的老缸徵件，請大家找找家中的老缸，只要在上面找到興隆窯與恒益窯的印記，就可報名參加「老缸徵件」，徵件即日起開始報名至8月31日，參加者除了有參展機會，還能獲得3000元參展費及展覽專輯1冊，更多訊息請上台灣陶文化協會FB粉絲專頁查詢，或洽037-624473 何小姐。
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