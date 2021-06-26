京元電移工宿舍問題 苗栗縣府：已改善

苗栗京元電移工在解隔離後陸續返回宿舍，但有多位苗栗縣議員指出，移工宿舍環境、飲食等品質不佳，甚至因此登上國際媒體，苗栗縣政府對此表示，已要求仲介公司處理與改善。

苗栗縣議員陳品安指出，約100多名京元電外籍移工日前被仲介公司要求從竹南搬到造橋宿舍，因後勤作業不及，行李、物品被隨意丟置，大批移工全塞在走廊上，有的移工沒房間可睡，只能睡在走廊，也些房間甚至沒床，只能把睡墊鋪在地上休息，另外還有大批移工的私人用品被當垃圾一樣堆在走道。

苗栗縣政府對此回應，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，經瞭解，竹南宿舍中間空地垃圾是移工要丟棄的私人物品，垃圾後續都已打包並消毒，並請環保公司派車收走，其他的移工私人物品則放置在宿舍大廳，調整好房間再請移工搬回房間內整理。

苗縣府表示，已督促仲介公司將移工宿舍垃圾清除乾淨，移工也妥善安置，縣府將持續督促移工調整宿舍後管理及周邊環境清理狀況，以保障社區及移工權益。

苗栗縣議員曾玟學則在臉書指出，移工宿舍事件不只登上國際版面、菲律賓在地新聞台，菲律賓駐台代表處與越南在台辦事處都前往苗栗關心，而許多台灣人看到這些爭議都難以接受。

曾玟學在臉書分享一張苗栗移工的便當菜色照片，內容只有白飯、一片肉與一顆水煮蛋，他指出，因限制外出禁令，原本移工要自理的早餐改由仲介提供，每餐伙食都是要發照片給縣府備查，但這些內容的確有改善空間。

苗栗縣政府勞工及青年發展處長彭德俊回應，移工的三餐都有專人負責，原本幫他們準備便當的廚師當天休假，仲介公司請其他業者幫忙送餐，所以造成當天菜色與平時有落差，縣府已提醒仲介公司要改善，後續不會再出現類似狀況，目前除了便當外，還有飲料與水果。