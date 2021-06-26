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竹市議員免費送消毒用次氯酸水 加碼捐贈養護中心

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市議員李國璋最近主動捐贈高濃度的次氯酸水，開放市民取用回家，近日也開始親送到各養護中心。圖／李國璋服務處提供
新竹市議員李國璋最近主動捐贈高濃度的次氯酸水，開放市民取用回家，近日也開始親送到各養護中心。圖／李國璋服務處提供

5月份爆發本土疫情，各項防疫消毒需求大增，新竹市議員李國璋最近主動捐贈高濃度（400ppm）的次氯酸水，陸續安排多場捐贈場次，開放市民取用回家，近日也開始親送到各養護中心，希望消毒用品能夠強化家戶與機構環境清潔，度過疫情難關。

李國璋說，居家環境清潔在防疫期間相當重要，由於三級警戒延長至7月12日，他也將持續免費發送次氯酸水，希望能夠在本土疫情嚴峻時期，來減輕民眾在防疫工作上的支出負擔，民眾領取時要戴口罩，並要自備不透光的容器，場次會在臉書上公告。

李也提到，有鑑於長照、醫院、洗腎中心對於環境消毒工作需求大量增加，機構住民、照服員、護理人員都需要有更高的防護條件，因此他提供次氯酸水給新竹市的護理之家及養護中心，希望消毒用品能夠協助大家得到更好的防護，雖然竹市近日沒有新增案例，但國內疫情仍然嚴峻，呼籲市民不要鬆懈，仍須大家一起齊心抗疫。

新竹市議員李國璋最近主動捐贈高濃度的次氯酸水，開放市民取用回家，近日也開始親送到各養護中心。圖／李國璋服務處提供
新竹市議員李國璋最近主動捐贈高濃度的次氯酸水，開放市民取用回家，近日也開始親送到各養護中心。圖／李國璋服務處提供

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