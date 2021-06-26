聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹市議員免費送消毒用次氯酸水 加碼捐贈養護中心
5月份爆發本土疫情，各項防疫消毒需求大增，新竹市議員李國璋最近主動捐贈高濃度（400ppm）的次氯酸水，陸續安排多場捐贈場次，開放市民取用回家，近日也開始親送到各養護中心，希望消毒用品能夠強化家戶與機構環境清潔，度過疫情難關。
李國璋說，居家環境清潔在防疫期間相當重要，由於三級警戒延長至7月12日，他也將持續免費發送次氯酸水，希望能夠在本土疫情嚴峻時期，來減輕民眾在防疫工作上的支出負擔，民眾領取時要戴口罩，並要自備不透光的容器，場次會在臉書上公告。
李也提到，有鑑於長照、醫院、洗腎中心對於環境消毒工作需求大量增加，機構住民、照服員、護理人員都需要有更高的防護條件，因此他提供次氯酸水給新竹市的護理之家及養護中心，希望消毒用品能夠協助大家得到更好的防護，雖然竹市近日沒有新增案例，但國內疫情仍然嚴峻，呼籲市民不要鬆懈，仍須大家一起齊心抗疫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言