桃園假日遊客兩樣情 漁港生鮮區消費力強 大溪老街空蕩

桃園市竹圍、永安漁港連續兩個周末假日出現人潮，雖然不至於爆滿但是也突顯不少人關在家裡受不了的情形，而且漁港沒有賣熟食也不能在外面吃東西，但還是有不少人逛漁港，也有些人直接到生鮮魚貨區消費，部分攤販生意好到賣光光，提早打烊。

中壢區漁會總幹事黃德汶說，這兩個禮拜的假日竹圍、永安還有南寮漁港的遊客都冒出來，大家3級防疫警戒封久了悶在家受不了，開車到處逛總比一直悶在家好。漁港美食街目前沒有熟食，但是大家買海鮮而且消費力不低，有些人買完海鮮就走，不一定會到處逛，不過大方消費，有的攤位原本估計要到傍晚運氣好才賣完，結果下午2點鐘一天的魚貨全賣光，很開心。

比較其他景點像大溪老街、慈湖依然空蕩蕩，和平老街因為附近的中正公園景點都封閉，老街又以熟食為主遊客可以坐著吃，現在不能內用都要外帶，95%以上的店都打烊，只有零星的店還賣大溪豆干或蝦餅，整條老街幾乎看不到遊客，原本假日車輛不能進老街，現在老街路邊停車的數量比遊客多。