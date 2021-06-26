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竹市啟動果菜快篩專案 253人結果都陰性

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹果菜批發市場持續實施實聯制等防疫措施。圖／新竹市政府提供
新竹果菜批發市場持續實施實聯制等防疫措施。圖／新竹市政府提供

北農產公司爆出群聚感染，新竹市政府22日啟動「果菜公司快篩專案」，安排新竹果菜批發市場員工、承銷商及攤商全面快篩，市府今天中午公布結果，表示截至今天已篩檢253人，結果均為陰性，初解除大新竹地區民眾疑慮。

新竹農產運銷公司為大新竹地區最重要的蔬果批發市場，市長林智堅說，北農群聚感染事件發生後，市府立即啟動全面快篩作業，針對新竹果菜批發市場員工、承銷商及攤商，陸續安排至竹科篩檢站、國軍醫院社區篩檢站與香山篩檢站進行快篩，22日迄今完成253人篩檢，其中40名果菜公司員工、213名承銷商及攤商完成快篩，結果均為陰性。

新竹市府也已安排其餘攤商陸續篩檢，林智堅強調，接下來也將逐步擴大篩檢範圍及對象，請市民安心。

產業發展處表示，新竹農產運銷公司除「貨運回頭車」與北農略有關係外，員工及承銷商業務都與北農無直接關聯，蔬果都是產地直送，為求慎重、防堵病毒，市府仍大力呼籲攤商及相關高風險接觸者應踴躍參與篩檢，讓市民有安心採買的市場購物環境。

由於疫情三級警戒延長，市府也說，市場持續實聯制進行人流管制、設置防疫檢查站量體溫、提供手部酒精消毒及身分證尾數分流、管控容留人數等，也呼籲消費者控制消費時間一小時內，「快買、快走、一次買足」，市府每天都會進行市場外主要幹道消毒，避免群聚等。

新竹 快篩 北農

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