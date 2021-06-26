快訊

直播／今日新增78例本土、13例死亡 解隔離人數達75.1%

MLB／大谷翔平轟到「貓道」 麥登說在光芒9年沒看過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紀錄疫情下的生活 竹縣社區影像紀錄培力營採線上課程

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣社區影像紀錄培力營7月3日開始線上課程，今年主題為紀錄疫情下的生活。圖／縣府提供
新竹縣社區影像紀錄培力營7月3日開始線上課程，今年主題為紀錄疫情下的生活。圖／縣府提供

新竹縣社區影像紀錄培力計畫自2007年起，邁入第15年，累積近200部作品，今年受疫情影響，原本深入社區的實地培訓，改線上課程，主題也順應時事訂為「2021年新竹縣常民疫情下的生活」，希望記錄下疫情時不一樣的日常，期望在未來歷史中，這些影像將是很重要的一部份影像紀錄。

文化局指出，考量無法外出上課，選以讓學員記錄下疫情生活，從空蕩蕩的馬路，到拍下疫情下跟家人、朋友的相處方式，這段特殊時期，將成為歷史上特別的影像紀錄，也不僅是影像技術與操作的教學，更在過程中傳授媒體識讀、田野調查、紀錄倫理、梳理問題意識等重要的影片製作核心概念，期望透過教學的過程達到培力的目標。

課程由曾擔任報社攝影記者的許伯鑫老師帶領，他曾為台灣街頭運動留下重要影像紀錄，後來投入平面新聞攝影後，重返校園鑽研聲音及影像紀錄，之後也投入紀錄片拍攝工作，影像聚焦台灣農村文化、民間信仰、社會議題等，現為獨立紀錄片工作者。

另外一名師資，由現職紀錄片導演曾吉賢老師負責，他曾任長榮大學大傳系、成功大學台灣文學兼任講師、伏流影像工作室負責人、廣電基金會「人間天堂」製作人，拍攝過多部紀錄片，曾獲時報文學報導文學評審獎。

課程從7月3日開始，共計12堂課，以混齡教學、師徒制、小班制的方式指導，在同一個學習環境中，互助學習與成長，除指導老師外，另配置一名助教，負責指導老師與學員之間的聯繫及製作技術上的支援與陪伴，並於課程外的時間給予最大的支持與鼓勵，減輕學員負擔，提升學員信心，共同努力完成影像作品。

文化局表示，目前還有少量名額，歡迎有興趣的民眾報名，活動詳情請上新竹縣政府文化局官網或臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」，或洽詢電話：03-5510201分機750陳小姐。

新竹縣社區影像紀錄培力營7月3日開始線上課程，今年主題為紀錄疫情下的生活。圖／縣府提供
新竹縣社區影像紀錄培力營7月3日開始線上課程，今年主題為紀錄疫情下的生活。圖／縣府提供

疫情 紀錄片 新竹

延伸閱讀

圍堵南投竹山疫情 社區快篩212人全數陰性

竹縣6個月大男嬰嗆奶咳嗽發病 1家3口都確診被收治

竹縣耗資11.4億興建竹北勝利國中 預計明年招生20班

自動噴霧加殺菌燈 汐止社區自製防疫有巧思

相關新聞

苗栗移工便當登上外媒！ 曾玟學：寧選三色豆便當 籲善待移工

苗栗縣科技廠移工群聚感染事件爆發後，縣議員曾玟學多次質疑移工及宿舍管理問題，包括擅自打包私人物品、宿舍遷移、空間擁擠及飲...

桃園交通寧靜區測速照相玩假的 警方認：50萬元只裝空桿

桃園全市有40多處限速30公里的交通寧靜區，其中桃園區溫州街由警方出資50萬元架設測速照相，但當地民眾反映往來車輛依舊呼...

紀錄疫情下的生活 竹縣社區影像紀錄培力營採線上課程

新竹縣社區影像紀錄培力計畫自2007年起，邁入第15年，累積近200部作品，今年受疫情影響，原本深入社區的實地培訓，改線...

新竹縣提供300個機車駕訓補助名額 考取駕照補助1300元

新竹縣政府與新竹區監理所合作辦理機車駕訓補助計畫，也配合中央政策再加碼150名駕訓補助名額，總共將提供300個名額，民眾...

衛福部苗栗醫院獲台積電基金會捐贈 設置零接觸採檢站

台積電慈善基金會捐贈1間零接觸採檢站給衛生福利部苗栗醫院，昨天施工設置，苗栗醫院是在和平、榮總、台大之後，第4家獲贈的醫...

苗栗交通違規檢舉 大減3成6

5月19日起全台疫情三級警戒，民眾多宅在家減少外出，苗栗縣警局統計近1個月來，不僅受理交通事故大減57.41%，交通違規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。