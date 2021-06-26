紀錄疫情下的生活 竹縣社區影像紀錄培力營採線上課程

新竹縣社區影像紀錄培力計畫自2007年起，邁入第15年，累積近200部作品，今年受疫情影響，原本深入社區的實地培訓，改線上課程，主題也順應時事訂為「2021年新竹縣常民疫情下的生活」，希望記錄下疫情時不一樣的日常，期望在未來歷史中，這些影像將是很重要的一部份影像紀錄。

文化局指出，考量無法外出上課，選以讓學員記錄下疫情生活，從空蕩蕩的馬路，到拍下疫情下跟家人、朋友的相處方式，這段特殊時期，將成為歷史上特別的影像紀錄，也不僅是影像技術與操作的教學，更在過程中傳授媒體識讀、田野調查、紀錄倫理、梳理問題意識等重要的影片製作核心概念，期望透過教學的過程達到培力的目標。

課程由曾擔任報社攝影記者的許伯鑫老師帶領，他曾為台灣街頭運動留下重要影像紀錄，後來投入平面新聞攝影後，重返校園鑽研聲音及影像紀錄，之後也投入紀錄片拍攝工作，影像聚焦台灣農村文化、民間信仰、社會議題等，現為獨立紀錄片工作者。

另外一名師資，由現職紀錄片導演曾吉賢老師負責，他曾任長榮大學大傳系、成功大學台灣文學兼任講師、伏流影像工作室負責人、廣電基金會「人間天堂」製作人，拍攝過多部紀錄片，曾獲時報文學報導文學評審獎。

課程從7月3日開始，共計12堂課，以混齡教學、師徒制、小班制的方式指導，在同一個學習環境中，互助學習與成長，除指導老師外，另配置一名助教，負責指導老師與學員之間的聯繫及製作技術上的支援與陪伴，並於課程外的時間給予最大的支持與鼓勵，減輕學員負擔，提升學員信心，共同努力完成影像作品。