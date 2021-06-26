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疫情難團練教學 藝文工作者零收入 竹市祭線上展演補助

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹交響管樂團成員因疫情無法相聚團練，各自透過鏡頭演奏，最後再以影片疊加的方式完成合奏，這樣的演出型態也傳遞了疫情下的美妙樂章。記者張裕珍／翻攝
新竹交響管樂團成員因疫情無法相聚團練，各自透過鏡頭演奏，最後再以影片疊加的方式完成合奏，這樣的演出型態也傳遞了疫情下的美妙樂章。記者張裕珍／翻攝

疫情三級警戒延長，許多藝文工作者演出紛取消，也無法進行實體教學，1個多月來收入掛蛋，新竹文化局祭出加碼紓困方案，鼓勵表演團體或個人提案，透過線上展演方式呈現演出或展覽，每案補助2萬元，近月已收到33件申請，已經審核通過18件。

新竹交響管樂團原訂5月15日在演藝廳演出音樂劇，因本土疫情延燒已喊卡，執行長周仕偉也無奈，5月中以來，音樂類工作者完全沒得演出，也無法教學，毫無收入來源，最忙的事就是申請紓困4.0方案，他也輔導團員申請市府的補助案，希望能多少貼補。

周也提到，線上教學雖是防疫期間的權宜之計，但嘗試過後認為收音是最大問題，光靠音響與耳機難掌握音準等細節，樂團進行線上團練也會出現時間差，團員各自所在空間頻寬有快有慢，「根本不可能同步演奏」，指揮只能個別聆聽，效率一樣很差。

「從5月到8月完全都沒有演出，幾乎是零收入！」周仕偉說，疫情對藝文工作者衝擊太大，8月份原定在新竹、台北演出，因現階段無法團練，可能會取消，正研擬替代方案，也無奈每場演出前至少要花3個月練習，若7月能解封，最快9月才能再次登台。

新竹市文化局為協助在地藝文工作者度過難關，也維持展演能量，加碼推出線上藝文展演補助計畫，受理近3周已經收到33件申請案，以表演類21件為大宗，其他如講座、展演類型也有，將持續受理至8月底。文化局說，審查通過者將陸續執行，影片長度與內容不限，希望透過線上展演方式，讓民眾宅在家透過網路也能聆賞藝文表演。

文化局表演藝術科指出，受理的申請案內容多元，像新竹交響管樂團提案推出在地音樂家系列，將拍攝結合主持人訪談介紹樂器的表演節目，也有影像工作者計畫拍攝紀錄片用鏡頭紀錄疫情下的藝文工作者生活面貌，也有表演工作者準備推出一連12堂的線上教學課程，經文化局審核後就會上線發表，申請者最多提2案，每案補助2萬元。

新竹交響管樂團成員因疫情無法相聚團練，各自透過鏡頭演奏，最後再以影片疊加的方式完成合奏，這樣的演出型態也傳遞了疫情下的美妙樂章。記者張裕珍／翻攝
新竹交響管樂團成員因疫情無法相聚團練，各自透過鏡頭演奏，最後再以影片疊加的方式完成合奏，這樣的演出型態也傳遞了疫情下的美妙樂章。記者張裕珍／翻攝

新竹 文化局

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