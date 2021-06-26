疫情難團練教學 藝文工作者零收入 竹市祭線上展演補助

疫情三級警戒延長，許多藝文工作者演出紛取消，也無法進行實體教學，1個多月來收入掛蛋，新竹市文化局祭出加碼紓困方案，鼓勵表演團體或個人提案，透過線上展演方式呈現演出或展覽，每案補助2萬元，近月已收到33件申請，已經審核通過18件。

新竹交響管樂團原訂5月15日在演藝廳演出音樂劇，因本土疫情延燒已喊卡，執行長周仕偉也無奈，5月中以來，音樂類工作者完全沒得演出，也無法教學，毫無收入來源，最忙的事就是申請紓困4.0方案，他也輔導團員申請市府的補助案，希望能多少貼補。

周也提到，線上教學雖是防疫期間的權宜之計，但嘗試過後認為收音是最大問題，光靠音響與耳機難掌握音準等細節，樂團進行線上團練也會出現時間差，團員各自所在空間頻寬有快有慢，「根本不可能同步演奏」，指揮只能個別聆聽，效率一樣很差。

「從5月到8月完全都沒有演出，幾乎是零收入！」周仕偉說，疫情對藝文工作者衝擊太大，8月份原定在新竹、台北演出，因現階段無法團練，可能會取消，正研擬替代方案，也無奈每場演出前至少要花3個月練習，若7月能解封，最快9月才能再次登台。

新竹市文化局為協助在地藝文工作者度過難關，也維持展演能量，加碼推出線上藝文展演補助計畫，受理近3周已經收到33件申請案，以表演類21件為大宗，其他如講座、展演類型也有，將持續受理至8月底。文化局說，審查通過者將陸續執行，影片長度與內容不限，希望透過線上展演方式，讓民眾宅在家透過網路也能聆賞藝文表演。