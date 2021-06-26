新竹縣提供300個機車駕訓補助名額 考取駕照補助1300元

新竹縣政府與新竹區監理所合作辦理機車駕訓補助計畫，也配合中央政策再加碼150名駕訓補助名額，總共將提供300個名額，民眾只要經駕訓班報名上課，並在今年11月30日前考取駕照，就能獲得1300元的補助，希望能減少機車新手駕駛肇事率的發生。

根據交通部統計資料顯示，相較於一般沒有受過駕駛訓練的機車騎士，有經過機車駕駛訓練的騎士在道路上行駛時，違規風險相較於未受訓者減少32%，肇事風險也減少20%，呈現出機車駕訓對於增加駕駛人的交通安全觀念、技巧確有其成效。

不過縣府就表示，疫情期間雖然鼓勵民眾待在家，但也正因為路上車流減少，交通量明顯降低，反而使得駕駛人專注度沒有那麼集中，甚至超速事件頻繁，也讓交通單位不得不呼籲民眾外出時要保持專注，並依速限行駛，千萬不要因為道路上車流稀少而超速，經過路口時仍宜放慢車速。

機車駕訓補助計畫內容將提供在今年11月30日前，經過駕訓班報名上課並考取機車駕照的民眾，補助1300元，原本計畫提供150個名額，最後再加碼150個名額，總計可提供300個補助名額，民眾如果對補助有任何問題，也可上網經交通部公路總局新竹區監理所「普通重型機車駕訓補助專區」查詢，或洽詢新竹區監理所聯絡窗口（03-5892051）。