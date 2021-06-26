快訊

威剛擬包機送員工至關島打疫苗 每人補助10萬元

福建今新增4例境外輸入確診 全是「台灣輸出」

新竹縣提供300個機車駕訓補助名額 考取駕照補助1300元

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣加碼機車駕訓補助，希望降低新手騎士的肇事與違規率。圖／縣府提供
新竹縣加碼機車駕訓補助，希望降低新手騎士的肇事與違規率。圖／縣府提供

新竹縣政府與新竹區監理所合作辦理機車駕訓補助計畫，也配合中央政策再加碼150名駕訓補助名額，總共將提供300個名額，民眾只要經駕訓班報名上課，並在今年11月30日前考取駕照，就能獲得1300元的補助，希望能減少機車新手駕駛肇事率的發生。

根據交通部統計資料顯示，相較於一般沒有受過駕駛訓練的機車騎士，有經過機車駕駛訓練的騎士在道路上行駛時，違規風險相較於未受訓者減少32%，肇事風險也減少20%，呈現出機車駕訓對於增加駕駛人的交通安全觀念、技巧確有其成效。

不過縣府就表示，疫情期間雖然鼓勵民眾待在家，但也正因為路上車流減少，交通量明顯降低，反而使得駕駛人專注度沒有那麼集中，甚至超速事件頻繁，也讓交通單位不得不呼籲民眾外出時要保持專注，並依速限行駛，千萬不要因為道路上車流稀少而超速，經過路口時仍宜放慢車速。

機車駕訓補助計畫內容將提供在今年11月30日前，經過駕訓班報名上課並考取機車駕照的民眾，補助1300元，原本計畫提供150個名額，最後再加碼150個名額，總計可提供300個補助名額，民眾如果對補助有任何問題，也可上網經交通部公路總局新竹區監理所「普通重型機車駕訓補助專區」查詢，或洽詢新竹區監理所聯絡窗口（03-5892051）。

新竹 駕照 駕訓班

延伸閱讀

新竹縣寶山老婦人打AZ疫苗 感到身體不適8天後身亡

新竹縣如何打疫苗殘劑？ 衛生局交各接種單位依規使用

蒼井空曝「AV界造假潛規則」！道歉認：騙了20年

台中6月已10起死亡車禍　即日起機動測速大執法一周

相關新聞

苗栗移工便當登上外媒！ 曾玟學：寧選三色豆便當 籲善待移工

苗栗縣科技廠移工群聚感染事件爆發後，縣議員曾玟學多次質疑移工及宿舍管理問題，包括擅自打包私人物品、宿舍遷移、空間擁擠及飲...

疫情難團練教學 藝文工作者零收入 竹市祭線上展演補助

疫情三級警戒延長，許多藝文工作者演出紛取消，也無法進行實體教學，1個多月來收入掛蛋，新竹市文化局祭出加碼紓困方案，鼓勵表...

新竹縣提供300個機車駕訓補助名額 考取駕照補助1300元

新竹縣政府與新竹區監理所合作辦理機車駕訓補助計畫，也配合中央政策再加碼150名駕訓補助名額，總共將提供300個名額，民眾...

桃園交通寧靜區測速照相玩假的　警方認：50萬只裝空桿

桃園全市有40多處限速30公里的交通寧靜區，其中桃園區溫州街由警方出資50萬元架設測速照相，但當地民眾反映往來車輛依舊呼...

衛福部苗栗醫院獲台積電基金會捐贈 設置零接觸採檢站

台積電慈善基金會捐贈1間零接觸採檢站給衛生福利部苗栗醫院，昨天施工設置，苗栗醫院是在和平、榮總、台大之後，第4家獲贈的醫...

苗栗交通違規檢舉 大減3成6

5月19日起全台疫情三級警戒，民眾多宅在家減少外出，苗栗縣警局統計近1個月來，不僅受理交通事故大減57.41%，交通違規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。