衛福部苗栗醫院獲台積電基金會捐贈 設置零接觸採檢站

台積電慈善基金會捐贈1間零接觸採檢站給衛生福利部苗栗醫院，昨天施工設置，苗栗醫院是在和平、榮總、台大之後，第4家獲贈的醫院。縣長徐耀昌感謝台積電提供安全篩檢環境，減輕防疫人員的身心壓力。

縣府指出，台積電慈善基金會在全台共計捐贈14間零接觸採檢站，由於苗栗縣爆發移工群聚感染，從5月20日起就在企業及社區擴大設置篩檢站，現已篩檢2萬多人次，在疫情持續3級警戒下，更需要優質防疫設備提升篩檢質量，苗栗部立醫院是繼和平、榮總、台大之後，第4家獲得捐贈的醫院，感謝台積電提供安全篩檢環境。