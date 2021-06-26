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衛福部苗栗醫院獲台積電基金會捐贈 設置零接觸採檢站

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
衛福部苗栗醫院獲台積電慈善基金會捐贈設置1間零接觸採檢站。圖／苗栗縣政府提供
衛福部苗栗醫院獲台積電慈善基金會捐贈設置1間零接觸採檢站。圖／苗栗縣政府提供

台積電慈善基金會捐贈1間零接觸採檢站給衛生福利部苗栗醫院，昨天施工設置，苗栗醫院是在和平、榮總、台大之後，第4家獲贈的醫院。縣長徐耀昌感謝台積電提供安全篩檢環境，減輕防疫人員的身心壓力。

縣府指出，台積電慈善基金會在全台共計捐贈14間零接觸採檢站，由於苗栗縣爆發移工群聚感染，從5月20日起就在企業及社區擴大設置篩檢站，現已篩檢2萬多人次，在疫情持續3級警戒下，更需要優質防疫設備提升篩檢質量，苗栗部立醫院是繼和平、榮總、台大之後，第4家獲得捐贈的醫院，感謝台積電提供安全篩檢環境。

縣府表示，零接觸篩檢站在苗栗醫院第一停車場施工設置，包括正負壓環境建置、冷氣、紫外線殺菌等設備，讓醫護人員能在安全空間進行採檢，25分鐘內便可快速提供PCR核酸檢測報告，讓民眾當天就可知道篩檢結果。 徐縣長昨天下午並由衛生局長張蕊仙、苗栗醫院院長李明輝、副院長林彥雄、蔡昌宏等人陪同視察採檢站設置情形，了解並採檢站內部設施及功能。

衛福部苗栗醫院獲台積電慈善基金會捐贈設置1間零接觸採檢站。圖／苗栗縣政府提供
衛福部苗栗醫院獲台積電慈善基金會捐贈設置1間零接觸採檢站。圖／苗栗縣政府提供
苗栗醫院獲台積電慈善基金會捐贈設置1間零接觸採檢站，縣長徐耀昌（右）昨天前往視察設置情況。圖／苗栗縣政府提供
苗栗醫院獲台積電慈善基金會捐贈設置1間零接觸採檢站，縣長徐耀昌（右）昨天前往視察設置情況。圖／苗栗縣政府提供
衛福部苗栗醫院獲台積電慈善基金會捐贈設置1間零接觸採檢站。圖／苗栗縣政府提供
衛福部苗栗醫院獲台積電慈善基金會捐贈設置1間零接觸採檢站。圖／苗栗縣政府提供

台積電 衛生局 台大

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