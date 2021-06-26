苗栗移工便當登上外媒！ 曾玟學：寧選三色豆便當 籲善待移工

苗栗縣科技廠移工群聚感染事件爆發後，縣議員曾玟學多次質疑移工及宿舍管理問題，包括擅自打包私人物品、宿舍遷移、空間擁擠及飲食等爭議，引起外界關注，他昨天在臉書PO文指出「苗栗移工宿舍事件不只登上國際媒體，連菲律賓駐台代表處與越南在台辦事處也都前往苗栗關心」，他並貼出移工便當照片說「把這份餐跟三色豆便當放在一起，我甚至會選擇吃三色豆便當」，希望縣府能確實督導雇主與仲介落實指引規範，善待外籍員工。

曾玟學指出，這次苗栗移工宿舍事件不只登上國際媒體、菲律賓在地新聞台，菲律賓駐台代表處與越南在台辦事處也都前往苗栗關心。從擅自打包私人物品、宿舍遷移到空間擁擠、飲食等爭議，都是調整管理方式即可避免的，幾次的事件許多台灣人看到都難以接受，「我想這不該是我們對待外國朋友的方式」。

曾玟學說，在嚴峻疫情考驗下，台灣收到許多國家的幫忙，若我們自詡為民主自由陣線的一員，便不能漠視勞動者因為國籍不同而受到的差別待遇。因為苗栗縣政府持續限制的外出禁令，原本自理的早餐必須改由仲介提供，每餐伙食都是要發照片給縣府備查的，但這內容的確有改善空間，把這份餐跟三色豆便當放在一起，我甚至會選擇吃三色豆便當。他們也非要求多高檔的菜色或環境，只是希望別被當成物品和用後即丟的勞動力對待。

他說，外籍移工填補了許多產業與照護需求的缺口，是支撐台灣社會持續運作重要的一份子。政府如果連移工們最基本的權益都無法保障，要如何讓人民相信所有勞動者能得到完善照顧。包含他在內的多位議員，都非常關注這次事件的後續改善，但目前僅能說仍有限，希望縣政府能確實督導雇主與仲介落實指引規範，並善待他們的外籍員工。

曾玟學PO文後，昨晚也在臉書留言並PO出晚餐便當菜色說「竹南的宿舍晚餐有明顯改善，也有移工反應從隔離到現在已三週，蠻需要蔬菜跟水果，有些人已有些便秘問題，已跟勞青處反應。」目前宿舍有供水果領取，但分配上會有不均狀況，也請幫忙補充並調整發配方式。

苗栗縣政府前天曾針對外界質疑的移工宿舍問題說明和澄清，有關私人用品被當垃圾一樣堆在走道及宿舍垃圾未清，縣府表示竹南宿舍中間空地垃圾是移工丟棄的私人物品包括含舊床墊，垃圾現已打包並消毒，下午請環保公司派車來收；移工私人物品都放置宿舍大廳內，等調整好房間再請移工移至房間整理。

移工睡地舖一事，竹南宿舍23日晚上並無移工睡地舖情事，造橋宿舍已請家具公司緊急送床組，由宿管人員自行組床至晚上12點多，尚有5到6間套房尚未組裝完畢，縣府要求仲介公司務必組裝床位完畢並回報。