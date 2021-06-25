五天接種三千劑莫德納疫苗 桃機贈蘋果感謝部桃醫護

新冠肺炎疫情持續嚴峻，變種病毒株更是層出不窮，在國境第一線的桃園機場的工作人員有高接觸風險，也因此獲得分配到莫德納疫苗專案接種約3,000劑，由衛福部桃園醫院醫護人員到機場位工作人員接種，為感謝支援的醫護人員，機場公司總經理但昭璧下午致贈蘋果禮盒給醫護人員，由部桃副院長陳厚全代表接受。

中央疫情指揮中心此次專案分配給航空業的1萬劑莫德納疫苗，本週分別在桃園機場、松山機場與長榮航空公司三地施打。

機場公司表示，本次桃機獲配莫德納疫苗共約3,000劑，優先提供在機場旅客活動區域需與旅客接觸的第一線工作人員，包含保全、清潔、商業服務、餐飲業者，另外也提供同樣的場地給機場配額以外的民航局飛航服務總台及航空公司人員施打，所以部桃醫護人員共協助3,368人在桃機完成接種。