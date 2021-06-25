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五天接種三千劑莫德納疫苗 桃機贈蘋果感謝部桃醫護

攝影中心 / 記者鄭超文/即時報導
機場公司總經理但昭璧（前排左四）下午贈送蘋果慰勞支援疫苗接種的部桃醫護人員。圖／桃機公司提供
機場公司總經理但昭璧（前排左四）下午贈送蘋果慰勞支援疫苗接種的部桃醫護人員。圖／桃機公司提供

新冠肺炎疫情持續嚴峻，變種病毒株更是層出不窮，在國境第一線的桃園機場的工作人員有高接觸風險，也因此獲得分配到莫德納疫苗專案接種約3,000劑，由衛福部桃園醫院醫護人員到機場位工作人員接種，為感謝支援的醫護人員，機場公司總經理但昭璧下午致贈蘋果禮盒給醫護人員，由部桃副院長陳厚全代表接受。

中央疫情指揮中心此次專案分配給航空業的1萬劑莫德納疫苗，本週分別在桃園機場、松山機場與長榮航空公司三地施打。

機場公司表示，本次桃機獲配莫德納疫苗共約3,000劑，優先提供在機場旅客活動區域需與旅客接觸的第一線工作人員，包含保全、清潔、商業服務、餐飲業者，另外也提供同樣的場地給機場配額以外的民航局飛航服務總台及航空公司人員施打，所以部桃醫護人員共協助3,368人在桃機完成接種。

為支援桃園機場疫苗接種，部桃醫院每日動員醫師4人、護理人員12人、行政2人，5天派出近百人次醫護支援。但昭璧表示，部桃醫院除了本身的醫護工作外，仍克服人力困難，迅速動員醫護人員協助桃園機場疫苗接種，十分感謝醫護人員的辛勞與付出。防疫工作進入下半場，機場公司將持續規劃辦理疫苗接種服務，期望藉由大規模施打達到群體免疫，進而讓第一線人員能在無後顧之憂的情形下工作，堅守國門維持機場正常營運。

桃園機場本周完成3,000劑莫德納疫苗施打，加強國境第一線工作人員的群體免疫力。記者鄭超文／攝影
桃園機場本周完成3,000劑莫德納疫苗施打，加強國境第一線工作人員的群體免疫力。記者鄭超文／攝影
桃園機場本周完成3,000劑莫德納疫苗施打。記者鄭超文／攝影
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桃園機場 莫德納疫苗 醫護人員

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