私幼陳情面臨零收入　民間團體憂有倒閉退場危機

新冠肺炎三級警戒延長到7月12日，配合政府停課不停班政策，有私立幼兒園面臨零收入的營運困境；桃園市議會議長邱奕勝接到業者陳情，盼市府在疫情趨緩、疫苗接種率提升的情況下，找出復課的策略。市長鄭文燦則表示，這個牽涉到全國一致的政策，教育部應該會做很好的考慮，一定是到達安全才能恢復。

桃園市幼兒福利協會理事長錢均權陳情指出，停課不停班措施導致各私立幼兒園及其師生面臨前所未有的挑戰，因幼兒自主強制居家不到園，家長必須請假在家照料，使得收入減少，絕大多數私幼也是「零收入」，預估近期會有倒閉退場危機。

幼兒福利協會日前針對桃園254家私幼做問卷，業者一面倒支持7月1日復課，有人表示繼續停課會影響生計，有人希望紓困能再多一點補償，也有人希望疫情趨緩的情況下能「微解禁」。

邱奕勝呼籲鄭文燦及桃園市教育局體恤私立幼兒園的營運困境，將教保服務員列入疫苗優先接種對象，待疫情趨緩、疫苗施打覆蓋率提高等條件都滿足，找到既能讓業者復課又能兼顧減輕家長負擔的方法。

鄭文燦表示，疫情總有解封的時候，但是現在三級管制延長到7月12號，我想這個牽涉到全國一致的政策，不管公幼、私幼或學校，教育部應該會做很好的考慮，一定是到達安全才能恢復。