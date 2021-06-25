桃園增1例北農相關個案 批發市場等造冊打疫苗

桃園市今天新增10例本土個案中，有1例與北農群聚案有關，案14562的3姊和3姊的兒子都是北農確診攤商；桃園市長鄭文燦表示，正在針對批發市場等造冊，預計以團體方式施打疫苗。

鄭文燦說，桃園全面篩檢桃園果菜市場股份有限公司、桃農綜合農產品批發市場、龜山青果合作社、中壢青果商圈及中壢蔬果批發市場，已採檢1970人，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）篩檢結果都是陰性，另還有206人預計28日篩檢。

他說，正在針對市內批發市場、果菜市場、魚市場及屠宰場等造冊，將來配合中央疫苗政策，預計以團體方式完成人員疫苗施打。

鄭文燦表示，7月新一波疫苗接種計畫，一樣用接種通知單方式，目前正規劃分齡分組，預定可打到72歲民眾；如果疫苗多可往下打，學校接種站會有約30站。

他說，屆時醫院、診所會參加疫苗接種，並建立疫苗掛號系統，讓長者就近到附近診所接種，但以有簽訂疫苗接種計畫合約醫療院所為主。