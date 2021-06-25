新竹湖口鳳山寺捐千份物資 幫助經濟弱勢撐過疫情衝擊

疫情仍嚴峻、三級警戒持續，使得許多經濟上弱勢的家庭更加面臨困境，新竹縣湖口鄉的鳳山寺，就做出捐贈1000份糧食物資的善舉，希望幫助新竹縣受到疫情影響的家庭或民眾，能夠至少不會餓肚子，也希望此舉能讓更多人發揮愛心，幫助需要幫助的弱勢民眾撐過疫情衝擊。

鳳山寺所備的1000份物資禮袋，今天（25日）上午由福智僧團新竹區長葉焉霞代表捐贈，交由新竹縣府社會處，禮袋內容包含新竹在地的芋香米、黑豆蔭油、健康麵條、蕃茄麵、乾拌麵、雪蓮子麵筋、愛之味菜心、義美餅乾等，希望讓經濟弱勢民眾在疫情影響下不會挨餓。

福智僧團新竹區長葉焉霞區長表示，「福智傳心」由福智僧團鳳山寺的志工組成，是幫助弱勢族群的團體，疫情期間縣政府帶領防疫人員努力打拚讓人感動，位於湖口鄉的鳳山寺希望將利益別人的愛心，透過公部門的協助將物資發放給需要的人，讓他們感受到社會的溫暖。