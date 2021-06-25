竹市疫苗站湧愛心便當、點心 洗衣店免費幫洗志工背心

台灣最美的風景是人！新竹市疫苗施打站連日作業，每天都有不少店家、團體或個人主動送來愛心便當、飲料或點心，替站內醫護、工作人員與志工補給打氣，「雖無法到場，但要做最堅強的後盾」，還有洗衣店幫忙清洗志工背心不收錢，相當窩心。

新竹市政府目前開設8座疫苗站、3座社區篩檢區，每天都有不少醫護與工作人員與志工在站內穿梭，由於地點多在戶外，雖有搭設帳棚擋風避雨，但時而酷熱、時而驟雨對站內人員來說都是考驗，雖然工作忙碌，但各界湧入愛心補給，仍讓他們很感動。

有在站內服務的市府公務員說，原以為到站幫忙，自己會變成大家避而恐懼對象，沒想到他去周邊店家消費，店家不僅給予9折優惠，還向他說「辛苦了」，讓他很驚喜。

每天除了湧入愛心便當、飲料，不時還有雞排、紅豆餅等點心，有店家暖心附上手寫卡片寫道「或許我們無法到場幫忙，但願意做你們堅強的後盾」，也有店家也寫到「希望溫暖你的胃，讓我們繼續堅持下去，台灣加油！」。

市府也分享，現場志工都會穿上「防疫新竹隊」的粉紅背心，位於南寮的潔新洗衣商行老闆娘羅碧慧近日也免費幫忙清洗志工背心，不收任何費用，還謙稱自己只是舉手之勞、微薄之力，藉此感謝醫護人員和所有工作人員，堪稱是市府的防疫神隊友。

新竹市政府指出，因為民間夥伴的加入，防疫工作才有更多的資源和能量，捐贈物資包含拋棄式面罩、拋棄式乳膠手套、N-95口罩、護目鏡、防水隔離衣、腳套、髮帽、快篩試劑及全身式防護衣等，更歡迎以捐款為優先，醫療體系可作最有效採購運用。