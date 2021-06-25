林管處森林場域持續封閉 山友規畫非熱門路線徜佯其間

新竹林區管理處因應三級警戒延長，宣布持續暫停開放新北、桃園、新竹、苗栗地區的森林育樂場域；疫情爆發以來，包括國家公園、林務局管轄的遊憩區、山屋、步道等設施都暫停開放，有的部落甚至下達「封山令」，許多山友形同遭「禁足」，但苗栗地區向來有山城美名，處處山林，有的識途山友特別挑選不會出現群聚風險的野外山徑踏青，為未來「解封」後積蓄登山戰力，也在疫情高壓下找到抒解情緒的出口。

新竹林管處指出，配合中央流行疫情指揮中心宣布全國新冠肺炎第三級防疫警戒延長至7月12日，為避免不必要移動及聚集，林管處轄屬的新北、桃園、新竹縣市及苗栗縣的森林育樂場域、自然步道、山屋及林道將持續暫停開放至7月12日，請國人暫勿前往。

林管處表示，這次暫停開放場域有內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、觀霧等5處國家森林遊樂區、烏來台車（含烏來林業生活館）、內灣林業展示館、火炎山生態教育館、九九山莊及各自然步道、林道，並暫停國家森林志工解說導覽服務；另外 ，插天山及火炎山自然保留區原已核准至7月12日區間之許可證一併廢止，場域開放資訊可至台灣山林悠遊網與新竹林管處網站查詢。

苗栗縣徐姓山友在疫情爆發前，幾乎每周例休都會邀約三、五同好到各地登山，樂此不疲，疫情爆發後，著名或熱門登山路線都已封閉，她雖然沒法像以往東奔西跑攀登大山，但仍設法邀約一、二個山友就近到縣內近郊、野外步道走走，來趟當日往返的短程登山健行。

徐姓山友說，疫情期間有些部落居民會擔心外來客出現，這點應該尊重，其實不少山友也擔心染疫，因此她都挑選不是熱門，也不會出現群聚的健行路線走一走，防疫生活未來可能成為生活常態，她覺得「足不出戶」不是辦法，且登山者體力、肌力需要維持，苗栗相對於都會區，到野外、鄉間步道是很容易的事，最近她到市郊山徑健行，還碰到熱情的農戶，讓她和同伴隨意採荔枝，真的很開心，但在戶外一樣要戴好口罩，健行時呼吸調氣會比較吃力。