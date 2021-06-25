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桃園宏其婦幼獲永豐餘正壓採檢亭改善悶熱 防疫添利器
桃園市宏其婦幼醫院獲永豐餘投資控股捐贈由工研院研發、符合醫院手術室規格的正壓採檢亭，為防疫抗疫工作加添利器。包含宏其婦幼醫院，此次永豐餘投資控股捐贈5座總價300萬，給桃園、台中、高雄，及花蓮地方政府，強化防疫守護戰線。
宏其院長張紅淇醫師表示，正壓採檢亭就是個小型的無塵室，對於採檢人員安全提供完善的保護、舒適的工作環境，有效的增加篩檢效能。宏其婦幼醫院站在社區婦幼安全的第一線，除了對於就診發燒、手術、生產住院及陪病家屬進行新冠病毒快篩，每月並定期對院內所有同仁執行新冠病毒篩檢，希望提供社區民眾一個安全放心的就醫環境。
宏其婦幼醫院表示，新冠疫情嚴峻，全台各地都加緊篩檢作業，目前正值炎熱夏季，第一線採檢人員因為防疫需要，穿著防潑水不透風的隔離衣，在沒有空調的通風場所執行篩檢業務，兩小時下來個個都大汗淋漓、悶熱難當。篩檢人員無法長時間執行工作，篩檢業務效率也因此大受影響。獲贈正壓採檢亭，不只為防疫抗疫工作加添利器，也有效改善醫護採撿工作悶熱的空間。
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