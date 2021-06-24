吳宗憲捐快篩試劑再掀波 竹市里長領取要簽切結書

藝人吳宗憲捐贈新冠抗原快速檢測試劑再掀波瀾，國民黨立委鄭正鈐日前受贈PGTalk捐贈1萬劑快篩試劑，竹市不少里長近日都接獲其辦公室通知來領取，發現快篩試劑無法居家使用，還要先簽須由醫療人員施測的切結書，讓里長為難，直言承擔不起領了快篩試劑後的責任，鄭正鈐表示，會再加強與里長說明，領取後要到醫療機構受測。

鄭正鈐日前在立法院獲得PGTalk負責人陳思羽與執行長、藝人吳宗憲捐助新冠抗原快速檢測試劑1萬劑，鄭正鈐辦公室近日通知竹市里長來領快篩試劑，只要先簽署「須由醫療人員施測」知悉切結書並照相後，就可領2盒共50劑醫療用快篩試劑給里民用。

文雅里長朱毅說，簽了之後才驚覺，一張薄薄的說明書就要里長負擔這2盒快篩試劑的責任，他實在承擔不起，認為應回歸到既有的快篩程序比較好，但領了不是，不領也不是，有里民來問里長怎麼不去領？怎麼不分給大家用？他直言，實在很難回答。

民進黨籍市議員李妍慧也接獲里長反映，發現這批快篩是醫療用的安特羅試劑，跟食藥署開放販賣的家用試劑完全不同，且食藥署也曾指出，這款吳宗憲捐贈的快篩試劑為專案製造給醫事人員使用，若由民眾自行施測，會有藥事責任歸屬的問題。

李說，據Enimmune快篩試劑說明書，檢驗要先以棉棒從鼻孔深入到與耳朵開口相當的深度，接著再轉動棉棒採取檢體。由於棉棒需深入軟顎，深達鼻腔內3到5公分，她質疑竹市基層里長不是醫事人員，也無法指揮醫療人員，發試劑是把責任甩鍋里長。

鄭正鈐說，捐贈的快篩試劑確實為醫療使用，會再請辦公室加強與里長說明，將快篩試劑發送給有意願的里民之後，務必要到醫療機構檢測，由於目前快篩對象已被匡列或有風險者為主，若民眾想篩檢多得自費前往醫療機構，若自備快篩試劑前往，可減輕一些費用，若里長不願意領取也不會強迫，剩餘試劑會捐給轄內醫療機構使用。