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化學兵消毒、安以軒送救命神器 國軍桃園總醫院明解封

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
33化學兵群進入國軍桃園總醫院，隨後分組到各樓層各部門消毒。圖／取自國軍桃園總醫院粉團
33化學兵群進入國軍桃園總醫院，隨後分組到各樓層各部門消毒。圖／取自國軍桃園總醫院粉團

國軍桃園總醫院日前因為院內感染緊急封院，連日經過全面隔離感染者、篩檢1500多人和消毒，桃園市政府今天下午防疫會議宣布，明天開始恢復門診。

院方兩天前就很有信心在官網粉團預告，25日明天（周五）全面恢復門診、急診、住院還有注射新冠肺炎疫苗等服務；下午再表示，原則上25日門診、急診都會開放，門診以全部開放為原則，只要上網透過掛號系統可以完成預約掛號的門診，都可以看診，不過還是請民眾注意官網最新的公告。

國軍桃園總醫院在粉團說明，發生新冠肺炎確診情事，陸軍33化學兵群派遣官兵深入急診室、手術室、各診間、檢驗室等室內環境進行全方位消毒，徹底杜絕任何病毒傳播、殘存的可能，要在復診時，提供軍民就醫的安全環境，持續以國軍桃園總醫院的醫療專業確保國人健康。

另外，院方也在粉團藝人感謝安以軒捐贈防疫器材「動力濾淨式呼吸防護系統套裝及防止低速液體噴濺頭罩」各15組，已經由藝人夏于喬送至國軍桃園總醫院，增添第一線醫護防護裝備，「在疫情嚴峻的此時，有您真好」。

國軍桃園總醫院封院以後，外界一直為醫護人員打氣，也有企業或個人捐贈物資，網路上「辛苦你們、謝謝你們」、「桃總頂得住」的加油聲量不斷，也有人在醫護人員個人的臉書，或龍潭人鄉親交流廣場大型粉團為國軍桃園總醫院加油。

33化學兵群到國軍桃園總醫院消毒，不放過任何空間和角落徹底消毒。圖／取自國軍桃園總醫院粉團
33化學兵群到國軍桃園總醫院消毒，不放過任何空間和角落徹底消毒。圖／取自國軍桃園總醫院粉團
藝人安以軒贈送國軍桃園總醫院防疫救命器材，同為藝人得好友夏于喬代表捐贈。圖／取自國軍桃園總醫院粉團
藝人安以軒贈送國軍桃園總醫院防疫救命器材，同為藝人得好友夏于喬代表捐贈。圖／取自國軍桃園總醫院粉團

國軍 新冠肺炎 醫護人員

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