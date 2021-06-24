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桃園傳統市場人潮冷清剩2成 攤商自治會爭取疫苗優先打

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園南門公有、大園公有等傳統市場自治會認為，現在攤商生意剩下2、3成，如果可以打疫苗，希望取攤商優先打疫苗，早日恢復生意商機。記者曾增勳／攝影
桃園南門公有、大園公有等傳統市場自治會認為，現在攤商生意剩下2、3成，如果可以打疫苗，希望取攤商優先打疫苗，早日恢復生意商機。記者曾增勳／攝影

政府將傳統市場合法攤商列入第七類施打疫苗對象之一，桃園多處傳統市場攤商說，今天聽到政府要給攤商打疫苗，大家都贊成要打，現在傳統市場空空、生意很慘，希望趕快打疫苗，桃園南門公有、大園公有等傳統市場自治會認為，現在攤商生意剩下2、3成，如果可以打疫苗，希望取攤商優先打疫苗，早日恢復生意商機。

知名南門市場吳姓肉販說，現在市場做吃的全都停業，除了假日節慶稍好，平時生意很不好。大園傳統市場鄭姓攤販說，大家都怕疫情，端午節肉類攤商生意好一點，水果賣不掉就丟掉，1個多月來，生意剩下2成多。他們表示，攤商都希望趕快打疫苗，讓市場生意有轉機。

大園市場吳姓攤商說，他從事綜藝團兼在市場賣雜貨生意，疫情後婚宴喜慶都停掉，晚會、沒人辦，他在市場賣東西也碰到市場沒人來，沒有生意，攤商大家都很慘。

大園公有零售市場自治會長藍麗蘭表示，大家都害怕疫情，固定管制人潮都不來，買東西的民眾都在6到8時管制前來買，生意不好，有果有機打疫苗，雖也有人會怕觀望，但很多人想打，希望能爭取攤商都能施打疫苗。

南門公有零售市場自治會長鄭秀美表示，因為疫情，現在生意很慘，如果有疫苗，她相信攤商大家都會去打，打了比較不會重症、住院，有慢性病、其他潛在疾病者要注意之外，多數攤商都會打，該會希望爭取所有攤商優先打，增加市場買氣。

桃園市南門公有零售傳統市場生意慘，自治會希望爭取攤商都優先打疫苗。記者曾增勳／攝影
桃園市南門公有零售傳統市場生意慘，自治會希望爭取攤商都優先打疫苗。記者曾增勳／攝影
桃園市大園公有零售市場生意冷清，自治會希望爭取攤商打疫苗。記者曾增勳／攝影
桃園市大園公有零售市場生意冷清，自治會希望爭取攤商打疫苗。記者曾增勳／攝影

疫苗 傳統市場 疫情

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