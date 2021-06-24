桃園水情由橙轉黃 游泳池、三溫暖仍須停業

桃園水情燈號由橙轉黃，民生及工業用水規定都獲得放寬，但運動心中、游泳池和三溫暖等營業場所考量防疫需求，仍暫停開放，市長鄭文燦盼民眾體諒。

鄭文燦表示，桃園工業用水量大，又是北水南調的樞紐，感謝中央和地方抗旱團隊努力，度過困難的缺水時刻。目前，運動中心、游泳池和三溫暖仍暫停開放，除了節水需求外，也是因應防疫所需，請業者及民眾理解體諒。

水情好轉，中央抗旱應變中心解除開設，桃園市抗旱會議也從每周1次改為2周1次，待桃3灌區一期稻作收成和二期供灌順利，再視需求調整為不定期召開。

鄭文燦也說，今年二期稻作供灌有請農田水利署優先利用埤塘、河川、區排水等水源，提早規畫抽水點及人力備援作業。未來，農民仍有休耕選擇權，各區公所會受理自願性休耕補償申請，也鼓勵農民朋友轉作低耗水作物，同樣會提供專案補償方案。

另外，桃園市政府也計畫將桃園抗旱節水經驗集結成書，記錄抗旱歷程的努力，作為未來參考使用，並規畫建立水井水質資料庫及管理系統，提升城市防災韌性。