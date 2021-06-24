疫情撐不住 苗栗南庄桂花巷10多家業者撤出

苗栗縣指標性觀光景點南庄鄉桂花巷大多數店家，受疫情影響，5月14日自主停業至今，商圈10多家業者撐不住撤出，其中幾家門口貼出招租紅紙，地方期待將來解封，縣府工商發展處、文化觀光局等單位輔導並加強行銷，吸引觀光客回流。

疫情升溫後，南庄鄉觀光客銳減，不復過去門庭苦市盛況，桂花巷商圈店家在苦撐，苗栗縣議會議長鍾東錦接獲反映，昨天偕同南庄桂花巷商圈發展協會榮譽理事長江醒聞、理事長羅兆志，及南庄鄉西村村長顏至德等人走訪老街，了解商圈現況與店家心聲。

江醒聞等人指出，協會包括桂花巷、老街100多名會員，大多數5月14日自主停業，僅存麵食店、雜貨店、農產品店等做在地客生意，一些做外地遊客生意店家陸續撤出商圈，業者1個多月沒有營業，都期待解封後，政府有關單位協助商圈復甦。

鍾東錦說，桂花巷有10多間業者扛不住租金成本離開，有幾家貼紅紙招租，如果桂花巷就這樣沒落，對南庄是很大的損失，房東應評估業者不開門營業的損失，斟酌調整租金，此外，他也會轉達心聲，建請縣府工商發展處、文觀局超前部署，將來解封後，輔導各大商圈有意願營業的業者加強行銷。