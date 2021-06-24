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寶山及寶二水庫蓄水超過8成 蓄水量接近3000萬立方公尺

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
寶二水庫蓄水率已超過81%，且未來幾天預估還會進水50萬立方公尺以上。圖／北水局提供
寶二水庫蓄水率已超過81%，且未來幾天預估還會進水50萬立方公尺以上。圖／北水局提供

根據水利署北水局24日統計，寶山及寶二水庫蓄水率已經超過80%，竹科也鬆了一口氣，因此在工業節水方面也逐步放寬用水，節水力度也從7%鬆綁為5%，也因為新竹水情轉黃燈，新竹管理處農業灌區二期稻作也決定展開節水供灌。

水利署副署長王藝峰表示，桃竹苗地區水情轉為減壓供水的黃燈，目前仍要求工業要自主節水5％，今年7到9月是否有希望不會缺水，則要視接下來的天氣降雨狀況是否穩定。

新竹縣府工務處指出，新竹地區農業灌區二期稻作供灌，已經經濟部指示決定展開節水供灌，也因為鋒面接連過境，使得雨量還算豐沛，頭前溪上游集水區累積雨量2天也超過30毫米，民生供水方面，將維持夜間減壓供水，時間從夜間10時至隔日6時。

寶山水庫蓄水量已經來到373.51萬立方公尺、蓄水率近75%，且近日因山區大雨，蓄水率更單日就上升超過3%；北水局也預估這波降雨能為水庫帶來110萬公噸降水收益，接下來幾天水庫蓄水還會再上升，總計寶山及寶二水庫蓄水量已接近3000萬立方公尺。

水庫 新竹 雨量

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