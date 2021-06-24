桃園快篩劑超商開賣 首批進貨未見搶購潮

7-ELEVEN日前宣布，23日起於桃園以北有藥商許可的門市開賣新冠快篩試劑，桃園市各門市首批陸續到貨，每家進4劑，售價350元，有店家中午就賣完，但也有店家還沒人買，未出現明顯搶購風潮。

記者實地走訪桃園市政府周邊5家門市，其中千山門市今天一早進貨，中午就已全數售罄，店家表示都是公司配發，不確定何時會補貨。

另外縣北、市正門市都只賣出1支，光北門市則尚未有人購買，未見搶購風潮；新桃府門市今天則未進貨。

36歲的陳先生是上班族，家中有妻子跟小孩，中午午休至7-ELEVEN買咖啡，他表示，有聽說快篩劑開賣，但目前不考慮添購，若之後身體不適、出現疑似症狀，才會想購買。

7-ELEVEN桃園以北門市23日起販售單入包裝的「泰博福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，售價350元，原稱6月25日起陸續配達全台有藥商許可的門市，但今天就已部分到貨。

有民眾不知道哪些店家有賣，7-ELEVEN客服表示，桃園以北地區多數門市都有販售，民眾可就近詢問，若有問題也可致電洽詢。