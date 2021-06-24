苗栗市擬設150公尺長的滾輪溜滑梯 功維敘隧道再升級

滾輪溜滑梯夯！苗栗市、頭份市都將設置，苗栗市公所今天會勘，擬在功維敘隧道或貓裏山公園周邊，原則設150公尺長滾輪溜滑梯，市長邱鎮軍期許增加功維敘遊憩設施豐富性及多元性，打造苗栗市後花園，功維敘升級，吸引更多遊客。

苗栗市公所爭取縣政府水利處補助800萬元，進行休及娛樂空間改善計畫，市公所選定功維敘或貓裏山公園周邊設置，今天會同規畫單位等相關人員勘察，邱鎮軍希望設在功維敘南口，他說，功維敘隧道南口「青青草原」今年夏天獨角仙來了，市公所並將啟動螢火蟲復育，加上滾輪溜滑梯，將增加功維敘景點豐富多元性。

邱鎮軍說，滾輪溜滑梯原則長150公尺，但必須視地形，公所希望越長越好，因有安全性考量，將來啟用將委託南口攤販協會管理，成為苗栗市後花園新亮點。

另，頭份市年輕人口多，市公所評估需求，推動公園設施改善，其中頭份運動公園抿石子溜滑梯滑度又不夠，公所已完成發包，將汰換1座成滾輪滑梯，並增加攀爬網、沙坑挖土機遊具，更新遊戲區地墊等，今年會完工，打造更具趣味性的親子活動空間。