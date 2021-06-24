孕婦施打疫苗 鄭文燦：已設專線可搭免費計程車
桃園市長鄭文燦今天表示，孕婦可在桃園市17家醫院、婦產科診所施打莫德納疫苗，市府也設立叫車專線，讓孕婦可免費搭乘愛心疫苗計程車前往接種疫苗。
國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗最近供應量增，中央流行疫情指揮中心日前公布擴大公費接種對象，其中孕婦可選擇施打AZ疫苗或莫德納疫苗。
鄭文燦今天上午主持防疫會議時表示，孕婦可在桃園市11家責任醫院施打莫德納疫苗，其中林口長庚醫院、怡仁綜合醫院、楊梅天成醫院、衛生福利部桃園醫院、聖保祿醫院、台北榮總桃園分院、敏盛綜合醫院及聯新國際醫院等8家醫院有開設孕婦專用時段，另有6家婦產科診所將獲配莫德納疫苗為孕婦接種。
鄭文燦說，桃園市政府交通局已協調了6大車隊，以叫車專線方式，讓孕婦可免費搭乘愛心疫苗計程車前往接種疫苗，孕婦只要帶著孕婦手冊、拍照簽名，車行就能跟市府核銷。
鄭文燦也說，針對居家檢疫期滿PCR採檢，桃園市政府衛生局、民政局、警察局與交通局合作，透過防疫計程車接送採檢，這部分車資、補貼等規定，目前比照機場防疫計程車的規定辦理。
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