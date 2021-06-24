桃園準媽媽有福 接種疫苗可用愛心計程車服務

桃園市長鄭文燦今天上午在防疫會議表示，轄內11家責任醫院即日起提供孕婦接種莫德納疫苗服務，為了方便準媽媽，轄內6大計程車隊也提供免費愛心計程車接送服務。

鄭文燦表示，準媽媽們使用愛心計程車免費接送服務前，須備妥媽媽手冊，供計程車司機拍照，另外還要簽名，相關費用後續就由市府與車隊核銷；交通局補充，愛心計程車提供準媽媽們接送服務，但接種疫苗期間，計程車不會在現場等待，準媽媽接種完後須另外叫車。

提供莫德納疫苗給孕婦接種的11醫院分別是，衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、聖保祿醫院、林口長庚紀念醫院、桃園長庚紀念醫院、天晟醫院、國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處、聯新國際醫院、楊梅天成醫院、臺北榮民總醫院桃園分院、怡仁綜合醫院和中美醫院。

有愛心計程車免費供孕婦接種疫苗的6大車隊則分別是，合作、大都會、新利達、大文山、台灣大和新梅等車隊。