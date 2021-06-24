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打疫苗不緊張 輕音樂陪伴憨兒和緩情緒

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
醫護人員前往真善美社會福利基金會施打疫苗，老師在疫苗接種會場播放輕音樂和緩憨兒的情緒。圖／真善美社會福利基金會提供
醫護人員前往真善美社會福利基金會施打疫苗，老師在疫苗接種會場播放輕音樂和緩憨兒的情緒。圖／真善美社會福利基金會提供

國內疫情依舊嚴峻，長照機構排入疫苗優先類別中，桃園市政府體恤憨兒團體外出施打，會增加染疫風險，安排中美醫院的醫護人員前往真善美社會福利基金會施打疫苗，社工特別提前在二周與憨兒們家長調查施打意願，完成施打人數共106人。由於服務對象部分為年紀較長的憨兒，老師在疫苗接種會場播放輕音樂和緩他們的情緒，並提前規劃出動線和施打順序，過程中雖然有憨兒緊張的抓著老師的衣袖，但也有憨兒從容比YA。

真善美社會福利基金會表示，疫情升溫至二級時，其主要4個園區即取消團體活動課程，並皆採分艙分流進行服務，疫苗施打同樣也採3區分流來進行注射。基金會附設希望家園教保組長徐于婷表示，憨兒們本來就像個孩子，很怕打針，以往抽血也需要有至少2位老師協助安撫，特別感謝醫護人員配合，讓憨兒們避免移動，在熟悉的環境下接種疫苗。

中美醫院出動6名護理師，在醫師問診完成立即由護理師施打，並密切配合基金會自行仿效改良成迷你型「宇美町式」施打法，讓憨兒們減少等待期間的害怕。

由於疫苗可能會產發燒、肌肉痠痛等副作用，基金會教保老師和護理人員都已提前施打完成，並至診所備藥，貼心在施打前往提醒憨兒要多喝水，期待疫苗多一份防護能守住健康。

疫苗 醫護人員 疫情

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