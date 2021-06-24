竹縣耗資11.4億興建竹北勝利國中 預計明年招生20班

為解決竹北市東區急速增加的就學需求問題，新竹縣政府投入11億4千餘萬元，在國際AI智慧園區內籌建佔地約2.7公頃的勝利國中，今年6月22日順利決標，預計2022年8月一期校舍竣工，111學年度招收一年級新生20班、約600人，2023年底前全面竣工後，預計可招收1868位學生。

教育處表示，勝利國中校舍興建工程在5月13日第一次公開招標，因未達3家廠商投標而流標，工程發包案也因近期大宗資材如鋼筋、模版、混凝土等成本上漲，為維持原有校舍品質與量體，工務處及教育處同意追加預算以利發包，6月4日第2次公開招標，22日以最有利標決標，決標金額11億4487萬2579元，由華盛營建工程股份有限公司得標承包，23日公告決標。

教育處表示，勝利國中預計明年8月完成一期校舍工程，111學年度先招收一年級新生20班，預計2023底二期校舍全數竣工，逐年招收至全校63班，包含附設幼兒園2班、學前特教班1班，學區包括十興里全里、北興里全里、竹北里1至2、4至8鄰、泰和里1至2鄰和興安里1至12鄰。

校舍整體設計善用原有的基地地形，以建築縫合地勢高差的「介面」，以蜿蜒逡巡之姿自然圍合出東西兩向的口袋空間，成為校園生活中各種動靜交會的活動場所，期為竹北市創造一種新的空間地景，形成開放、自由、活力的未來學校風貌。