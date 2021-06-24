快訊

是醫師也是新手媽媽：主治醫生曝育兒與工作的拉扯

政院拍板！暫緩實施6月夏季電價 減免服務業、農業電費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣耗資11.4億興建竹北勝利國中 預計明年招生20班

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府投入11億4千餘萬元，在國際AI智慧園區內籌建佔地約2.7公頃的勝利國中，預計2022年8月一期校舍竣工。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府投入11億4千餘萬元，在國際AI智慧園區內籌建佔地約2.7公頃的勝利國中，預計2022年8月一期校舍竣工。圖／新竹縣政府提供

為解決竹北市東區急速增加的就學需求問題，新竹縣政府投入11億4千餘萬元，在國際AI智慧園區內籌建佔地約2.7公頃的勝利國中，今年6月22日順利決標，預計2022年8月一期校舍竣工，111學年度招收一年級新生20班、約600人，2023年底前全面竣工後，預計可招收1868位學生。

教育處表示，勝利國中校舍興建工程在5月13日第一次公開招標，因未達3家廠商投標而流標，工程發包案也因近期大宗資材如鋼筋、模版、混凝土等成本上漲，為維持原有校舍品質與量體，工務處及教育處同意追加預算以利發包，6月4日第2次公開招標，22日以最有利標決標，決標金額11億4487萬2579元，由華盛營建工程股份有限公司得標承包，23日公告決標。

教育處表示，勝利國中預計明年8月完成一期校舍工程，111學年度先招收一年級新生20班，預計2023底二期校舍全數竣工，逐年招收至全校63班，包含附設幼兒園2班、學前特教班1班，學區包括十興里全里、北興里全里、竹北里1至2、4至8鄰、泰和里1至2鄰和興安里1至12鄰。

校舍整體設計善用原有的基地地形，以建築縫合地勢高差的「介面」，以蜿蜒逡巡之姿自然圍合出東西兩向的口袋空間，成為校園生活中各種動靜交會的活動場所，期為竹北市創造一種新的空間地景，形成開放、自由、活力的未來學校風貌。

相關學校辦學願景、招生資訊、學區範圍、工程進度、校舍模擬等，民眾可透過新竹縣立勝利國民中學網頁（https://sljh.hcc.edu.tw）瀏覽相關資訊。

新竹縣政府投入11億4千餘萬元，在國際AI智慧園區內籌建佔地約2.7公頃的勝利國中，預計2022年8月一期校舍竣工。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府投入11億4千餘萬元，在國際AI智慧園區內籌建佔地約2.7公頃的勝利國中，預計2022年8月一期校舍竣工。圖／新竹縣政府提供

新竹 北市 幼兒園

延伸閱讀

雨水下水道、龍燈公園滯洪池工程 將改善員林淹水問題

竹縣再增2長者接種後死亡案件 累積5死

防汛工程收效 通過首次大雨考驗

台3線重機車禍頻傳 竹縣警製影片教學「騎帥不騎快」

相關新聞

桃園準媽媽有福 接種疫苗可用愛心計程車服務

桃園市長鄭文燦今天上午在防疫會議表示，轄內11家責任醫院即日起提供孕婦接種莫德納疫苗服務，為了方便準媽媽，轄內6大計程車...

打疫苗不緊張 輕音樂陪伴憨兒和緩情緒

國內疫情依舊嚴峻，長照機構排入疫苗優先類別中，桃園市政府體恤憨兒團體外出施打，會增加染疫風險，安排中美醫院的醫護人員前往...

竹縣耗資11.4億興建竹北勝利國中 預計明年招生20班

為解決竹北市東區急速增加的就學需求問題，新竹縣政府投入11億4千餘萬元，在國際AI智慧園區內籌建佔地約2.7公頃的勝利國...

尖石、復興水蜜桃 拚線上網購

新竹縣尖石鄉水蜜桃進入產季，但今年疫情恐使實體銷售全都歸零，公所昨天宣布開辦線上銷售平台並提供免運等優惠。桃園復興區水蜜...

專案接種 桃納入市區公車司機

疫情指揮中心公布國家關鍵基礎設施及高風險接種人員等專案對象，桃園市長鄭文燦認為應納入市區客運司機，學者也建議必須包括移工...

京元電移工解隔離將復工 宿舍降載挨批混亂

京元電移工群聚染疫案，被送至集中檢疫所的移工在解隔離後陸續返回苗栗宿舍，縣議員陳品安今天表示，移工宿舍降載準備不及，過程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。